Luc-la-Primaube. Une journée particulière pour les résidents de la Maison Sainte-Anne

Pour les chrétiens pratiquants, le jour de l’Assomption, c’est l’occasion de mettre à l’honneur la vierge Marie, l’Assomption célébrant l’élévation vers le ciel de la mère de Jésus. Le terme "assomption", issu du latin "assumere", veut dire "prendre, enlever". Dans le cas de l’Assomption, il se réfère à l’enlèvement au ciel de Marie. Chaque 15 août, l’Assomption fête en une fois la mort et la résurrection de la mère de Jésus-Christ, mais aussi son entrée au paradis et son couronnement. Cette journée est particulière pour la maison Sainte-Anne, c’est pour cela que les résidents qui le souhaitaient ont été accompagnés à la basilique de Ceignac pour célébrer Notre-Dame de Ceignac. Mais, il était également important pour la Maison de souligner ce jour avec un repas de fête et de jolis bouquets de fleurs confectionnés par les résidents pour décorer les tables. L’après-midi s’est poursuivi en chansons avec l’atelier chant.