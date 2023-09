VIDEO. 15 mètres de haut, 950 tonnes, un monument aux morts déplacé à Toulouse pour le chantier de la 3e ligne du métro

Un monument aux morts d'environ 950 tonnes a été déplacé jeudi 31 août 2023 à Toulouse, pour les besoins du chantier de la troisième ligne de métro.

Une impressionnante et très périlleuse intervention s'est déroulée ce jeudi 31 août 2023 à Toulouse. Dans le cadre du chantier de la 3e ligne de métro, un monument à la gloire des combattants, a été déplacé 35 mètres plus loin. Le mémorial a quitté son lieu d'origine, corseté d'un gigantesque "exosquelette" métallique afin de le maintenir pendant son "voyage".

Le monument à la gloire des combattants à #Toulouse est en train de pivoter.#visiteztoulouse pic.twitter.com/1p9TzDdJI8 — Toulouse tourisme (@VisitezToulouse) August 31, 2023

"C'est un moment qui est unique : en France, ce n'est jamais arrivé, rarement dans le monde", s'est félicité Jean-Michel Lattes, président de la société des transports en commun de l'agglomération Tisséo, citant le déplacement d'une église en Allemagne en 2007. Entre les phases d'études et de travaux, "on a eu sept mois pour accomplir l'impossible", a précisé Thibaut Danho, ingénieur travaux de Bouygues Constructions, se référant aux contraintes du chantier telles la valeur patrimoniale de l'ouvrage et la préservation des platanes.

Un coût de sept millions d'euros

L'opération, dont le coût est estimé à sept millions d'euros, intervient en préalable aux travaux souterrains de la station de métro François-Verdier, où se fera la jonction de la ligne B et de la future ligne C, et dont l'agrandissement aurait pu causer l'effondrement de l'édifice. D'autres solutions, comme son démontage ou sa consolidation, ont été rejetées en raison de "risques trop importants", selon Tisséo.

Une première en France, nous déplaçons un monument pesant autant que trois avions A380 !



Véritable prouesse technique, car notre monument aux combattants pèse en effet près de 1 300 tonnes et est déplacé à plus de 30 m de sa position initiale.



Cette opération est nécessaire… pic.twitter.com/6oYGdLBPOU — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) August 31, 2023

Le monument doit être remis en place par le même procédé à la fin des travaux, prévue en 2027. La troisième ligne de métro de l'agglomération toulousaine, longue de 27 km, doit être mise en service en 2028.

Un déplacement du monument aux combattants beaucoup plus rapide que prévu?un grand bravo à toutes les équipes pour cette prouesse technique ??Crédits photos : Fabien Ferrer / Florence At pic.twitter.com/drEhuCEhjf — Tisséo (@tisseo_officiel) August 31, 2023

Elle desservira notamment les usines Airbus et l’ouest de l’agglomération. À l’autre extrémité, elle atteindra Labège, dans le Sud-Est, un pôle commercial très fréquenté où sont implantées de nombreuses entreprises.