CARTES. Retour de la pluie et des orages en Occitanie ce samedi : Météo France place 30 départements en vigilance jaune dont 6 pour crues

La journée de ce samedi 2 septembre 2023, si elle sera maussade et arrosée dans le Sud-Ouest et l'Occitanie, sera essentiellement ensoleillée dans le reste du pays. Attention aux orages localisés et à une brève dégradation du temps en Occitanie.

À partir de ce samedi 2 septembre 2023, 6 h, Météo France place 28 départements du Sud-Ouest et Nord-Ouest en vigilance jaune orages : Charente-Maritime

Charente

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Landes

Sarthe

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Indre

Vienne

Haute-Vienne

Creuse

Puy-de-Dôme

Cantal

Corrèze

Eure

Orne

Eure-et-Loire

Mayenne Sept se situent en Occitanie : Gers

Hautes-Pyrénées

Haute-Garonne

Ariège

Aveyron

Lot

Tarn-et-Garonne 6 départements, Pas-de-Calais, Finistère, Pyrénées Atlantiques, Landes, Gironde, et Charente Martime passent en vigilance jaune crues. 28 départements basculent en vigilance jaune orages et six en vigilances jaune crues ce samedi 2 septembre. Capture d'écran - Météo France Le retour des orages qui impacte depuis vendredi soir plus particulièrement le Sud-Ouest de la France marquera aussi ce premier samedi du mois de septembre. Dans son dernier bulletin météo, Météo France évoque "un temps instable et orageux en journée sur le Sud-Ouest, notamment sur l'Aquitaine et les Charentes". Avec, "de bons cumuls de précipitations, principalement sur l'ouest de la chaîne pyrénéenne". Des averses orageuses localisées sont susceptibles de se déclencher cet après-midi sur le Massif central. Averses localisées en Occitanie "Des entrées maritimes chargent le ciel du Languedoc-Roussillon et donnent quelques petites pluies sur les Cévennes en matinée. Le ciel reste nuageux sur l'Occitanie avec un vent d'autan soufflant en rafales à 70/80 km/h", analyse les prévisionnistes. Le reste du pays ensoleillé "Sur le reste du pays, après la dissipation des brumes ou grisailles matinales, le soleil fait de belles apparitions en général. Le vent de nord-est est sensible sur les côtes de Manche". Côté températures Voici les températures maximales prévues pour ce samedi 2 septembre 2023 : Brest : 21 °C ; Paris : 27 °C ; Lyon : 30 °C ; Biarritz : 25 °C ; Cherbourg : 21 °C ; Tours : 26 °C ; Clermont-Ferrand : 29 °C ; Perpignan : 26 °C ; Rennes : 25 °C ; Nancy : 28 °C ; Limoges : 28 °C ; Marseille : 29 °C ; Nantes : 26 °C ; Strasbourg : 29 °C ; Bordeaux : 26 °C ; Nice : 26 °C ; Lille : 25 °C ; Dijon : 30 °C ; Toulouse : 29 °C ; Ajaccio : 28 °C. Quel temps en Occitanie ? Hormis quelques épisodes d'averses et orageux, globalement, la journée sera ensoleillée avec des températures allant de 12 °C à 21 °C ce matin et de 18 °C à 28 °C l'après-midi. Ciel nuageux et averses ce samedi. Document - Météo France Dimanche 3 septembre, le soleil fera son grand retour dans la région avec des températures allant de 26 °C à 32 °C l'après-midi. Dimanche, le soleil règnera sur l'Occitanie. Document - Météo France