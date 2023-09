Orages : 20 départements maintenus en vigilance jaune samedi soir avant l'arrivée d'une vague de chaleur tardive

Des orages, localement forts, vont concerner 20 départements jusque dans la nuit de samedi à dimanche.

Les orages devraient persister ce samedi 2 septembre 2023 jusque dans la nuit dans 20 départements, placés en vigilance jaune par Météo France, essentiellement dans l'ouest et le sud du pays. Des orages qui pourront être localement forts avec des rafales "pouvant dépasser 80 km/h" et des chutes de grêle. Météo France annonce également un risque "d'intensité pluvieuse parfois forte et d'une activité électrique soutenue".

Voici les départements concernés : Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénés, Gers, Lot, Tarn-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne, Charente-Maritime, Charente, Cantal, Corrèze, Allier, Creuse, Vienne et Haute-Vienne.

Voici les 20 départements concernés. Capture - Météo France

Une vague de chaleur arrive dès dimanche

Après les orages, un "épisode de forte chaleur tardive" va s'installer depuis le sud-ouest, des pointes à 33-34°C sont attendues localement. "La goutte froide sur le Portugal favorisera en effet la mise en place dimanche d'une puissante dorsale de hautes pressions sur le pays, tout en dirigeant sur le pays une masse d’air très chaud", détaille Météo France.

L'épisode de chaleur devrait se poursuivre lundi sur une large partie ouest du pays. "Combinée à un fort ensoleillement et des vents de terre, le niveau des températures maximales s’annonce particulièrement élevé sur une grande partie de la Nouvelle Aquitaine, avec souvent 35 à 37 °C, voire localement 38 °C. Ailleurs, les maximales seront souvent comprises entre 28 et 32 °C, mais 25 à 28 °C près des frontières du nord-est".