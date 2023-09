Campouriez. Paul et Eugénie, le bonheur ensemble

Dernièrement a eu lieu le mariage de Paul Bax et Eugènie Bonnemaire, en l’église de Campouriez, où le Père Raphaël Bui a béni leur union. Famille et amis étaient venus nombreux les accompagner tout au long de cette très belle journée, qui s’est poursuivie par un vin d’honneur au terrain de jeux.

Les invités se sont ensuite rendus au domaine de la Goudalie pour la suite des festivités. Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur, à ce jeune couple qui aime venir se ressourcer à Campouriez, où la famille de Paul a ses racines. Paul et ses associés ont racheté la boucherie Prat à Entraygues en 2020 et va prochainement quitter Rodez pour s’installer avec Eugénie à Espalion. Nous leur souhaitons la bienvenue dans le Nord Aveyron !