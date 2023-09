Pourquoi un nuage de sable du Sahara va-t-il toucher l'Hexagone au moins jusqu'à mardi ?

La hausse des températures prévue dès dimanche 3 septembre 2023 sur l'Hexagone devrait être accompagnée d'un nuage de sable en provenance du Sahara, attendu notamment en Occitanie. Le phénomène se poursuivra au-delà de mardi.



L'Hexagone voit le thermomètre monter dès ce week-end et ce pour plusieurs jours. Cette hausse des températures va s’accompagner d’un autre phénomène : un nuage de sable venu du Sahara va envelopper une partie du Sud-Ouest, notamment l'Occitanie.

Sur X (anciennement Twitter), le météorologue Guillaume Séchet partage la carte interactive de la Nasa/GEAS5. Elle signale une nuée remontant de l’Algérie, traversant l’Espagne avant d’atteindre le sud-ouest de la France.

De nouvelles remontées de #sable du #Sahara auront lieu dans le Sud-ouest à partir de dimanche (et sur toute la France la semaine prochaine). Elles seront liées à ce courant de sud qui nous apportera également de fortes #chaleurs tardives. Modèle météo NASA/GEAS5 @meteociel pic.twitter.com/KcxMwNV2Vv — Guillaume Séchet (@Meteovilles) September 1, 2023

Quelle est la raison de cette remontée de sable désertique ?

Si ce nuage de sable qui pourrait être présent sur la France au minimum jusqu'à ce mardi 5 septembre, n’a rien d’exceptionnel (la France a déjà connu un tel phénomène en octobre 2022 ou encore en février 2023), quelle est la raison de cette remontée de sable désertique ?

La hausse soudaine des températures et l’arrivée de ce nuage sont intimement liées et causées par le phénomène de la "goutte froide". Il s’agit d’une poche d’air très froid située à plus de 5 000 m d’altitude.

Dans le cas présent, en raison de sa localisation, elle agit comme une pompe à chaleur. C’est pourquoi de l’air particulièrement chaud arrive depuis le Sahara en France. Ceci peut favoriser la remontée de poussières désertiques, ce qui sera le cas cette fois indique Le Parisien.