Villeneuve. Débroussaillage : après l’effort, le réconfort des bénévoles

De nombreux touristes ou amateurs de nature aiment pouvoir profiter des sentiers de notre commune. Un topoguide a d’ailleurs été édité et peut se trouver à l’office de tourisme. En juin dernier, un appel au bénévolat avait donc été lancé pour le débroussaillage des chemins.

Cette initiative n’est pas nouvelle, cela fait près d’une quinzaine d’années que l’association "Le randonneur" ou les emprunteurs divers des chemins s’associent pour permettre à chacun de parcourir ces sentiers en toute quiétude.

La commune peut offrir près de 80 km de piste aux promeneurs ou randonneurs. Encouragée et soutenue par la municipalité, cette campagne de débroussaillage a eu lieu sur un mois. Il était difficile de traiter la totalité du parcours ; on pourra noter que 21 km ont été débroussaillés par les randonneurs. Cela représente tout de même 204 heures d’intervention…

À ce groupe d’habitués, on rajoutera les parédaïres, les coureurs de fond, des membres de l’aéromodélisme Quercy-Rouergue et certains intervenants venus d’autres horizons. Du matériel a été bien entendu nécessaire, avec pas moins de treize débroussailleuses, tailles haies, deux tracteurs avec gyrobroyeur, des sécateurs… ont dû être mis à épreuve pour parfaire le travail attendu

Les particuliers aussi font des efforts

La mairie fournissait les consommables pour tous ces engins. Notons que si tous les Villeneuvois ne se sont pas officiellement engagés dans cette campagne, bon nombre entretiennent aussi les chemins ou abords à proximité de leurs propriétés.

Tout travail mérite récompense. Comme cela peut se faire depuis de nombreuses années, la municipalité a donc tout récemment convié l’ensemble des intervenants. Une cinquantaine d’entre eux avait répondu à l’appel. Ils ont eu le plaisir de partager avec certains élus dont le maire le pot de l’amitié, et prendre à l’ombre derrière la salle des fêtes, un repas offert par la mairie. L’ambiance était chaleureuse et conviviale, il est vrai que les températures avaient nettement baissé ce jour-là et permettaient de profiter pleinement de ce moment de rencontre.