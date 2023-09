Naucelle. Le centre social et culturel dévoile son programme de rentrée !

Toute l’équipe du centre social et culturel du Pays ségali est à pied d’œuvre pour peaufiner son programme de rentrée autour d’ateliers, de temps de rencontres et de soirées à travers le territoire. À commencer par le programme de la Fabrique de lien qui sera proposé en itinérance sur huit communes, autour de savoirs partagés et d’ateliers cuisine, pâtisserie, de bien être, de couture, tricot, décoration florale, vannerie, déco en tout genre.

Vanessa accueille les participants dans une ambiance conviviale et une démarche de partage. Les cycles d’initiation et de perfectionnement à la couture reprennent également à la rentrée ; le succès rencontré les années passées laisse présager des inscriptions rapides.

Les parents et les enfants ne seront pas en reste et toute la famille pourra découvrir dès la rentrée, dans les cartables, la plaquette d’activités enfants-ados réalisée par Jessica et dans laquelle Claire et Laurence ont inséré le programme des animations familles : cycle bébé, ateliers musique et sophrologie, landart et yoga… Ce programme sera complété par des soirées parentalité, des espaces et des groupes de parole pour les parents.

La saison culturelle revient avec le lancement d’une résidence d’artistes sur le thème de la rencontre, les programmes de découverte pour les scolaires et une programmation de spectacles pour tous, tout au long de l’automne.

Les aînés ne sont pas oubliés avec Cyrielle aux manettes du Point Info Seniors qui propose, en plus des accompagnements individualisés sur les lieux de permanences (Naucelle – Cassagnes-Bégonhès – Baraqueville) et à domicile, des conférences sur le sommeil et la mémoire cette fin d’année.

Le RéparCafé évolue en cette rentrée et ses bénévoles, mobilisés par Eva, proposent dès la rentrée une nouvelle formule sur la journée entière. Des bénévoles qui ouvrent un nouveau chantier accompagné de Vanessa et réfléchissent à la création d’un fablab.

D’autres bénévoles se mobilisent pour ouvrir un second vestiaire sur Baraqueville avec Claire.

La vie des associations est toujours à l’honneur au centre social : des soirées d’information et de formation pour les bénévoles se préparent avec Stéphane. Chacun retrouvera bientôt dans sa boîte aux lettres le journal l’Associatif et l’agenda culturel du Pays ségali.