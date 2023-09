Decazeville. Rentrée ou pas, il y a encore matière à découvrir et à s’amuser

Visites et activités sont proposées cette semaine, sans oublier la fête de Decazeville ce week-end.

Lundi 4 septembre

Reprise de l’atelier dessin au Centre social, de 13 h 45 à 16 h 30, place Cabrol à Decazeville. Rencontre autour du dessin et de la peinture basée sur l’échange des techniques. Ouvert à tous, gratuit, inscriptions au 05 65 47 96 73.

Mardi 5 septembre

Visite guidée du musée les Mémoires de Cransac. Rendez-vous à 15 h 30, à l’office de tourisme de Cransac. Une visite sur trois axes : la mine, le thermalisme, l’art contemporain. Tarifs et réservations au 05 65 63 06 80.

Jeudi 7 septembre

Visite guidée du patrimoine minier et industriel de Decazeville. Rendez-vous à 15 heures, office de tourisme de Decazeville. Vous pourrez revivre l’épopée industrielle et contempler l’une des grandes mines à ciel ouvert de charbon d’Europe. Tarifs et réservations au 05 65 43 18 36.

Vendredi 8 septembre

Visite guidée de l’église Notre-Dame d’Aubin. Rendez-vous à 15 heures, sur le parvis de l’église d’Aubin. Cet édifice religieux offre une architecture où l’art roman et gothique se mêlent harmonieusement. Tarifs et réservations au 05 65 63 06 80.

Samedi 9 septembre

Atelier couleurs et encres végétales à l’office de tourisme de Cransac à 14 h 30. Vous pourrez y jouer ou fabriquer des couleurs avec les plantes, les fruits, les légumes. Tarifs et inscriptions au 05 65 63 06 80.

Du 8 au 10 septembre

Fêtes à Decazeville. Défilé le samedi soir et dimanche après-midi (troupes de rue, bandas, majorettes), animations musicales dans les bars de la ville, bal devant le Laminoir II (samedi soir), grande fête foraine (plus 70 attractions), etc.