Coubisou. Les chansons d’hier et d’aujourd’hui ont rythmé une magnifique soirée

L’église Saint-Blaise de Vinnac affichait complet. Au programme de cette soirée "Chansons d’hier et d’aujourd’hui" en compagnie de la troupe de Fred Bonnet.

Cet intermède musical, au cours duquel les musiciens Rodolphe et Fred Bonnet, Quentin Robion accompagnaient deux talentueuses chanteuses, Lydie Roussel et Laurianne Recoules, a permis à l’ensemble des participants de passer un moment des plus agréables.

Ce fut l’occasion de découvrir ou redécouvrir d’inoubliables tubes de la chanson française (Laurent Voulzy, Édith Piaf, Dalida…) ainsi que des morceaux d’opérette célèbres ou encore des mélodies religieuses comme l’Ave Maria de Charles Gounod ou celui de Caccini, l’Hallelujah de Cohen. Au cours de la soirée, le chef d’orchestre Fred Bonnet est entré en scène, piochant dans le répertoire de la chanson française pour quelques imitations fortement appréciées.

Ce tour de chant ne pouvait se clôturer sans le célèbre "Se canto" dont le refrain était repris en chœur par la nombreuse assemblée. Les voutes de la petite église romane de Vinnac ont vibré entre les applaudissements d’un public ravi et le talent des artistes qui ont offert un concert de qualité. Et c’est tout naturellement que la soirée s’est prolongée sur le parvis de l’église autour du verre de l’amitié, moment d’échange et de partage entre les participants, les musiciens et les chanteuses.