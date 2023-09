Rentrée scolaire : Jeux olympiques, environnement… les écoles privées prêtes pour le grand jour à Rodez

Les cinq écoles privées de la ville ont, elles aussi, préparé activement cette rentrée avec de nombreux projets qui vont voir le jour.

Du côté de l’école Sainte-Procule, avenue de Saint-Pierre, l’année scolaire " s’annonce bien ", affirme la nouvelle directrice Émilie Mansion. Près de 140 élèves sont attendus dans les cinq classes de maternelle et primaire dont neuf élèves en classe Ulis (Unité localisé pour l’inclusion scolaire). Durant l’été, les parents d’élèves ont réalisé des travaux de nettoyage, d’élagage et refait la peinture du terrain de sport. " Pour que les enfants aient une jolie rentrée ", explique Émilie Mansion.

Au long de l’année, élèves et enseignants mettront la touche finale à un projet d’école engagé il y a deux ans autour de la biodiversité ; il devrait permettre à Sainte-Procule d’obtenir le label éco-école, au regard de son implication autour de l’environnement.

Selon son directeur Matthieu Hétroit, la "dynamique est forte" pour les écoles Jeanne d’Arc et Saint-Joseph avec " la mise en place du parcours d’éducation à la justice, au service ". Le thème de l’année sera les Jeux olympiques avec notamment des olympiades entre écoles et divers ateliers. L’école est entrée depuis l’année dernière dans la démarche nationale "Notre école, faisons-la ensemble". La réflexion se poursuit pour écrire un nouveau projet d’école. Des travaux de sécurisation vont être réalisés suite à l’obtention de subventions et une salle de garderie sera aménagée. Par ailleurs l’éveil linguistique se poursuit avec le développement du sport en anglais, des plus jeunes aux plus grands, dans cette école qui compte 172 élèves répartis dans sept classes (et un dispositif Ulis), de la maternelle à la primaire. Aussi, une réflexion est menée sur la question du périscolaire afin de mieux répondre au besoin des familles.

À la Calandreta, école associative bilingue située 15 rue de la Gare, Marie-Pierre Cransac (elle est également directrice) et ses trois collègues avaient hâte de retrouver les 72 élèves répartis dans quatre classes. Avec des idées et des projets qui ne manqueront pas de mettre en exergue la débrouillardise des enfants. " Un projet tourne autour des sciences appliquées, explique Marie-Pierre Cransac. L’idée est de passer de la théorie à la pratique, en construisant ou en réparant. " Sans oublier, bien entendu, ce qui fait la force de l’école, l’apprentissage de l’occitan.

Avenue Victor-Hugo, à l’école Saint-Paul, la nouvelle directrice Laëtitia Durand fera également sa rentrée avec une équipe de dix enseignants qui seront là pour accueillir les 190 élèves de l’établissement, répartis dans huit classes. Si les projets pédagogiques n’ont pas été encore définitivement validés, ils " seront nombreux à ponctuer l’année des élèves ", assure la directrice.