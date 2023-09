Accident de moto de Mathieu Kassovitz : après plusieurs opérations, l'acteur est sorti du coma

Dans un état préoccupant après un accident de moto sur le circuit de Linas-Monthléry, en Essonne, dimanche 3 septembre 2023, Mathieu Kassovitz est sorti du coma.

Le réalisateur de 56 ans a subi un grave accident de moto, sur le circuit de Linas-Monthléry, en Essonne, dimanche 3 septembre 2023. Son entourage a donné des nouvelles de son état de santé, dans la soirée de lundi.

Sorti du coma

Si son pronostic vital n'a pas été engagé, Mathieu Kassovitz a été sérieusement touché, notamment au bassin et aux chevilles. Après son accident, il a été placé dans un coma artificiel. Selon son entourage, cité par BFM TV dans la soirée du 4 septembre 2023, l'acteur est sorti du coma après plusieurs opérations, qui "se sont bien passées". "Mathieu va commencer un processus normal de guérison, de repos et de remise en forme. Il est entouré de sa famille et de ses proches", a ainsi déclaré Peter Kassovitz, dans un communiqué transmis à nos confrères.

Sortie de route, violente chute

L'acteur, qui a fait une sortie de route juste après un virage, aurait ensuite coupé une chicane, puis percuté une rambarde de sécurité. Il aurait ensuite violemment chuté au sol après avoir été propulsé en dehors de la piste.

Nos confrères rapportaient, lundi, que Mathieu Kassovitz était conscient après les faits : il a pu, lui-même, retirer son casque. Le parquet d'Evry a indiqué que la victime était seule en cause dans cet accident.

Pour les besoins d'un tournage

L'acteur de 56 ans participait à un stage de perfectionnement de conduite, et ce pour les besoins d'un futur tournage.