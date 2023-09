Accident de moto de Mathieu Kassovitz : violente chute, coma artificiel, ce que l'on sait ce lundi

Très sérieusement blessé suite à un accident de moto en Essonne, dimanche 3 septembre 2023, l'acteur Mathieu Kassovitz est toujours dans un état "préoccupant", ce lundi. Ce que l'on sait.

L'acteur français a été victime d'un grave accident de moto à Linas-Montlhery, en Essonne, dimanche 3 septembre 2023. Circonstances, état de santé... ce que l'on sait, ce lundi 4.

Dans un stage de perfectionnement

Mathieu Kassovitz participait à un stage de perfectionnement de conduite, sur le circuit de Linas-Montlhery, en Essonne. Comme le rapporte BFM TV, l'homme de 56 ans effectuait ce stage pour les besoins d'un futur tournage.

Sortie de route, chute violente...

C'est alors que l'acteur a perdu le contrôle de l'engin. Juste après un virage, il a fait une sortie de route, aurait coupé une chicane puis percuté une rambarde de sécurité. Quelques instants plus tard, Mathieu Kassovitz aurait chuté violemment au sol, après avoir été propulsé en dehors de la piste.

Placé sous coma artificiel

Si son pronostic vital n'a jamais été engagé, le réalisateur a été sérieusement touché. BFM TV indique qu'il était conscient après son accident, puisqu'il a pu lui-même retirer son casque. Mais l'entourage a révélé que ses blessures étaient "sérieuses", notamment au bassin et aux chevilles.

Les services de secours ont placé l'homme de 56 ans sous coma artificiel, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. L'état de santé de l'acteur est toujours jugé "préoccupant", ce lundi.

Que dit l'enquête ?

Ouverte pour "recherche des causes des blessures", l'enquête va piocher dans l'audition des témoins pour en savoir un peu plus sur les circonstances de ce grave accident. Le parquet d'Evry a, pour sa part, précisé que Mathieu Kassovitz était seul en cause.