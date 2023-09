Grave accident de Mathieu Kassovitz : l'acteur donne des nouvelles rassurantes depuis son lit d'hôpital

L'acteur et réalisateur français donne des nouvelles en vidéo pour la première fois depuis son accident.

"J'ai fait une chute à moto, connement. Je me suis pété le fémur et la cheville". L'acteur et réalisateur français Mathieu Kassovitz a donné de ses nouvelles pour la première fois via son compte Intasgram, ce mercredi 6 septembre 2023, depuis son grave accident.

Sur son lit d'hôpital, il explique sortir d'une opération qui s'est bien passée et être à présent en rééducation. "Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont appelé et m'ont envoyé des messages de soutiens. Merci beaucoup, je ne savais pas que j'avais autant d'amis. Ça fait plaisir", a-t-il adressé dans sa story Instagram.

Il évoque le regret ne pourra assister à la sortie du film "Visions" au cinéma, réalisé par Yann Gozlan. Mathieu Kassovitz y partage l'affiche avec Diane Kruger. "C'est con... Je ne pourrai pas y aller, j'espère que vous irez".

Grave chute lors d'un stage de perfectionnement

Le comédien a été victime d'un accident dimanche 3 septembre sur le circuit de Linas-Monthléry dans l'Essonne, où il effectuait un stage de perfectionnement de conduite pour les besoins d'un futur tournage à moto. Dans une accélération, Mathieu Kassovitz aurait perdu le contrôle et a fait une grave chute.

Son pronostic vital n'a jamais été engagé, mais l'acteur a été plongé temporairement sous coma artificiel lors de son admission à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le Val de Marne.

Une enquête a été ouverte pour "recherche des causes des blessures", le parquet d'Evry a pour l'instant assuré que l'acteur était le seul en cause dans l'accident.