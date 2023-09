Découverte improbable : les gendarmes trouvent 400 munitions dans les herbes au bord de l'autoroute

Près de Toulouse, les gendarmes ont fait une surprenante découverte en bordure de l'autoroute.

Les gendarmes ne devaient pas s'attendre à cela. Dans le cadre de leur service "sécurité des mobilités", les militaires du peloton motorisé de Toulouse (Haute-Garonne) ont déniché un drôle de trésor caché en bordure de l'autoroute A 680, en plein milieu des herbes, mercredi 30 août 2023.

Plus de 400 munitions de différents calibres étaient étalées là : calibre 9 mm, 380, 7,65, special 38, 357 magnum et calibre 30. Un butin qui a été récupéré et qui sera prochainement détruit.

Que faire si vous trouvez des armes ou des munitions ?

La plupart des munitions étaient rouillées. "Les gendarmes ont conclu que ces munitions probablement issues d'un héritage ont été abandonnées à cet endroit depuis plusieurs années par une personne qui souhaitait tout simplement s'en débarrasser".

Si vous tombez à votre tour sur des armes et des munitions, la gendarmerie rappelle qu'il est très important de ne pas déplacer ni manipuler ce que vous avez trouvé, par souci de sécurité. Il faut contacter la mairie, le commissariat de police ou bien la brigade de gendarmerie la plus proche. La préfecture sera ensuite saisie, seule habilitée à demander l'intervention du service de déminage. La boucle sera bouclée quand le service de déminage vous contactera pour venir vous débarrasser gratuitement des armes et des munitions que vous avez trouvées.