Florentin-la-Capelle. Jour de bonheur pour Mélanie et Quentin

Entourés de nombreux parents et amis, Mélanie Pladis, consultante en gestion immobilière et Quentin Cabut responsable marketing en hôtellerie ont célébré leur mariage le vendredi 1er septembre à la mairie de Florentin devant Lucien Veyre, maire. Paul-Loup Tronquoy, maire de Bergues (Nord) et cousin par alliance de la mariée a souhaité faire un petit discours surprise.Le cortège s’est ensuite rendu à l’église du village pour la cérémonie religieuse célébrée par le Père Barrié. La journée s’est prolongée dans une belle ambiance avec le repas de noces qui avait lieu au domaine de Las Canals près de Marcillac. Meilleurs vœux de bonheur à ce jeune couple et félicitations à leurs parents dont Catherine et Olivier Cabut qui viennent régulièrement faire un séjour dans leur maison familiale de Cavalac.