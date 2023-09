La Loubière. Le club de tennis à l’heure du bilan

L’assemblée générale du club l’Entente Causse Comtal Lioujas Gages, tenue dans le cadre d’une journée d’initiation, de rencontres amicales et de convivialité, a permis de présenter un bilan chiffré équilibré. Ce bilan est favorisé par l’organisation mensuelle de concours de belote grâce aux concours des bénévoles. Cette animation se poursuivre désormais à la salle des fêtes de Bezonnes, de septembre 2023 à juin 2024, en raison des travaux de rénovation prochainement entrepris à la salle d’animation des Épis à Lioujas. Le prochain concours à Bezonnes est programmé le mardi 26 septembre à 21 h. En clôture de la réunion, le bureau dirigeant et ses bénévoles regrettaient, comme il est constaté dans bien des associations, le manque criant d’implication et de participation de certains adhérents et parents à la vie et aux diverses animations. C’est à la fois frustrant voire démoralisant pour les chevilles ouvrières !

La rentrée approche à grands pas avec la reprise des cours de l’école de tennis le mercredi 6 septembre en présence de l’éducateur Gabriel. Renseignements et futures inscriptions auprès de David au 06 88 70 44 13. Pour les compétiteurs quatre équipes sont inscrites pour participer, tous les dimanches du mois de septembre au championnat départemental "Coupe Écureuil".

Lors de la journée sportive organisée après l’assemblée générale qui a donné lieu à une remise de prix bien mérités, Leila Izard a remporté le tournoi interne estival, face à sa sœur jumelle Jade. Cette journée sera détaillée dans un prochain article.