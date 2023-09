Espalion. Le Département a fait la rentrée en Nord-Aveyron

Ce mardi matin, le président du Département est venu à la rencontre des élèves et de l’équipe pédagogique du collège privé espalionnais.

Après la Cavalerie, un établissement public du sud Aveyron, Arnaud Viala a choisi Espalion pour faire sa rentrée dans le privé. "Un établissement important pour le Nord-Aveyron pour offrir le choix aux familles du secteur". Une double visite pour marquer son soutien à l’ensemble des collégiens des 22 établissements publics et 20 établissements privés que compte le département.

Ce mardi matin rentrée animée pour Sandrine Garriguet, nouvelle directrice de l’ensemble catholique Immaculée Conception qui, outre les 260 élèves que compte son collège et les 160 que compte son Lycée, accueillait le président du département accompagné de Magali Bessaou, vice-présidente en charge de la jeunesse et de l’éducation et les conseillers départementaux du canton Lot et Truyère Bernadette Lafon et Jean-Claude Anglars. Nicolas Scènes-Keller Directeur Diocésain de l’enseignement catholique de l’Aveyron et du Lot était également au rendez-vous. Le jeune Louis, élu au conseil départemental junior, sera également à l’honneur pour son engagement au nom de établissement.

Le Département ne veut oublier personne

Devant les élèves réunis dans la cour avant de rentrer dans leurs classes respectives, Sandrine Garriguet s’est dite honorée d’accueillir le président du département et rappelé son soutien lors des travaux, des voyages scolaires et divers projets, sans oublier cette année l’attribution d’un ordinateur portable à tous les élèves de cinquième.

De son côté le Directeur Diocésain a souligné toute l’importance pour le Nord-Aveyron de cet établissement qui offre un choix éducatif de proximité aux familles. Après avoir souhaité à chacun une très bonne rentrée et une belle année scolaire aux élèves et à l’équipe pédagogique, Arnaud Viala a rappelé son souci d’offrir à tous les collégiens du département (public et privé) les meilleures conditions pour s’épanouir. "L’ordinateur portable offert (à partir de la rentrée de Toussaint) doit vous aider dans les différents apprentissages et être un facteur de réussite".

La visite s’est terminée en salle des professeurs autour d’un café-croissants qui a donné lieu à une moment d’échange entre les responsables de l’établissement et les élus départementaux.