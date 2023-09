Entraygues-sur-Truyère. Les travaux de voirie sont lancés sur les routes du territoire

Les coûts d’entretien de la voirie, ou des travaux lourds, sont partagés avec la communauté et les communes en fonction de critères spécifiques. Chaque année, un programme de travaux est établi afin de garantir une circulation de qualité entre les bourgs. Les interventions d’urgence, suite à des intempéries, sont prévues chaque année au budget pour faire face aux imprévus.

La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère gère sur son territoire de 21 communes et de 644 km² une longueur totale de voirie de 930 km, hors centres bourgs et zones artisanales.

Elle a fait le pari d’une gouvernance qui s’attache à desservir l’intégralité des communes membres. En effet, que ce soit en catégorie A, B ou C, les 21 municipalités verront chaque année des travaux de voirie réalisés sur leur périmètre, et le choix est laissé aux communes quant au mode de gestion de fauche et débroussaillage, que la communauté, elle, finance. Ainsi, chaque commune reste partie prenante du chantier engagé sur son territoire. Au programme :

Pour Entraygues : travaux de voirie à Couffinhal, Camp de la Font, Coste Haute, Le Merle.

Pour Le Fel : Le Viala

Pour Saint-Hippolyte : Tilit, La Roque, La Cassagne Haut, Artigues, Le Mas, Couesques Basses (mur).