Quels sont les programmes français les plus exportés à l'étranger ?

(ETX Daily Up) - En 2022, les ventes des programmes audiovisuels français à l'international ont atteint le niveau record de 214,8 millions d'euros. C'est 15,4% de plus qu'en 2021. Les fictions françaises ont particulièrement séduit à l'international. Avec 80,7 millions d'euros de ventes, ce secteur a atteint son plus haut niveau historique.

"Les Combattantes", "HPI", ou encore "Le Bureau des Légendes" font partie de ces séries françaises qui ont cartonné et qui ont surtout séduit les acheteurs à l'étranger en engrangeant des montants importants. Dans son étude, "L'exportation des programmes audiovisuels français en 2022", le CNC-Unifrance a souligné le succès significatif de la fiction française qui a vu ses ventes bondir de 40,9% par rapport à 2021. Un succès qui signe un record historique depuis 1999. "La fiction représente ainsi une part de marché de 37,6 % de l’exportation de programmes audiovisuels français en 2022, en hausse de 6,8 points par rapport à 2021. Pour la première fois, la fiction devient ainsi le premier genre à l’export, devant l’animation", explique le rapport.

Parmi les programmes français les plus prisés, on retrouve les séries policières, particulièrement plébiscitées en Espagne et en Italie, "Candice Renoir", "Tandem", "Tropiques Criminels", les fictions historiques comme "Marie-Antoinette", les fictions jeunesse comme "Chair tendre" et surtout des séries dont les personnages principaux sont tenus par des héroïnes féminines, a détaillé l'étude. La série à succès de TF1 "HPI" avec Audrey Fleurot sera même adaptée aux Etats-Unis et a été vendue dans plus de 105 territoires à l'international. Même destin pour "Le Bureau des Légendes". Les droits d'adaptation américains de cette série d'espionnage ont été achetés en 2022.

Ces séries, pour la plupart disponibles sur des plateformes de streaming comme Netflix et Disney+ ont donc l'opportunité de toucher un public bien plus large, ce qui pourrait donc susciter une plus grande demande si le succès est au rendez-vous. La plateforme de streaming de Mickey a d'ailleurs enchainé dernièrement les productions françaises entre les films "Une Zone à Défendre" avec François Civil et Lyna Khoudri et "Antigang, la relève" avec Alban Lenoir.

Pourtant, attention, l'étude nuance tout de même cette analyse : "Ces ventes de droits monde pourraient néanmoins faire de plus en plus figure d’exception dans les années à venir : les plateformes mondiales, confrontées pour plusieurs d’entre elles à des difficultés économiques, à une forte concurrence et à des changements stratégiques, tendent à rationaliser leurs investissements depuis la fin de l’année 2022. Par ailleurs, les revenus issus des plateformes d’AVoD (vidéo à la demande gratuite, financée par la publicité) continuent de progresser, malgré les incertitudes qui demeurent quant à leur modèle économique et leur potentiel réel de monétisation".

Un catalogue varié et de qualité qui plaît

Outre les fictions, ce sont les documentaires qui ont également réalisé un nouveau record grâce à des ventes atteignant les 48,6 millions d'euros, soit une augmentation de 32,1% par rapport à 2021 : "Le genre capte 22,6 % des recettes (+2,8 points par rapport à 2021). Les ventes de documentaires sont en hausse dans la quasi-totalité des zones géographiques", indique l'étude.

Parmi les forces du documentaire, la diversité et la qualité des productions sont soulignées, mais avec des sujets essentiellement centrés sur la France, leur exportation est donc plus difficile. Avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les documentaires d'actualité ont été au premier plan en 2022. Le documentaire "La story Zelensky" de TMC a été acheté par une vingtaine de clients étrangers, a rappelé le CNC-Unifrance dans son étude. Les documentaires animaliers et sur le sport ont eux aussi fait sensation comme "Qatar, les secrets de la coupe du Monde". Les documentaires avaient subi les conséquences de la pandémie de Covid-19, rendant les tournages impossibles à réaliser et entraînant donc des retards de livraison en 2021.

Petit bémol pour l'animation française dont les ventes sont en baisse pour la deuxième année consécutive avec 57,6 millions d'euros en 2022 (- 5,3%), "son niveau le plus bas depuis 2015", a souligné l'étude. "Si les programmes d’animation français continuent de circuler dans le monde et bénéficient d’un haut niveau de reconnaissance, en particulier dans les séries préscolaires, l’exportation de programmes d’animation est dans un cycle bas, lié en particulier à la baisse des ventes de droits monde, qui avaient atteint d’excellents niveaux ces dernières années, avec comme conséquence le gel des droits pour les programmes concernés sur des périodes pouvant couvrir plusieurs années".