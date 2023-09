Naucelle. Sculptures et pinturas : "un décoffrage d’œuvres majestueuses"

Samedi dernier en fin de matinée les artistes du CAN préparaient, sous l’œil bienveillant de Joe Daunis, le vernissage de l’exposition de Bernard et Mélie Cauhapé. La famille a laissé une empreinte indélébile sur le "landerneau" local.

Elle a créé la troupe de l’Emporte-pièce et le "Macarel-show", avec Wally, qui avait fait le déplacement. Joe Daunis, et le regretté "Padena" faisaient aussi partie de cette famille d’artistes. Joe Daunis déclamait dans son mot d’accueil avec émotion, la joie de les revoir ainsi que leurs œuvres exposées rue du Four. Karine Clément, avec quelques élus, était également présente, signe que la culture rayonne à Naucelle en Pays ségali et bien au-delà. Bernard, entouré de son épouse Sylvie et sa fille Mélie, l’air toujours malicieux et l’humour cinglant, était heureux de revoir certains visages datant d’une époque "bénie des dieux" …, Roger et son "annexe" ; Léo, le tripou qu’il avait revisité durant ces 10 années… Une vingtaine d’œuvres de Bernard et Mélie, des tableaux, des créations insolites, inspirées de la culture mexicaine pour certaines sont à admirer dans les locaux du CAN. Pour mémoire Mélie a réalisé le "Cheval de la Calquières" qui accueille tous les visiteurs de l’Ostal Jean- Boudou depuis son ouverture. Horaires d’ouverture de l’expo des "Cauhapé" : jusqu’au 27 septembre. Les jeudis et vendredis : 10 h à 12 h et 15 h à 17 h, samedi, dimanche et jour de foire (mercredi) de 10 h à 12 h. Ouverture pour les journées européennes du patrimoine des 16 et 17 septembre.