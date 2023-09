La génération Alpha, la nouvelle cible des podcasts

(ETX Daily Up) - Aux Etats-Unis, 42% des Américains de plus de 12 ans écoutent un podcast chaque mois. Si toutes les générations ont succombé à ce nouveau média, les studios et plateformes misent de plus en plus sur la génération Alpha en développant des programmes qui leur sont consacrés.

Les enfants, c'est l'avenir. Surtout pour les producteurs de podcasts. D'après les études d'Edison Research "The Infinite Dial 2023" et "Kids Podcast Listener Report", les Millennials représentent la plus grosse proportion d'auditeurs de podcasts aux Etats-Unis. Ils sont 50% à en écouter toutes les semaines. Les Américains passent d'ailleurs de plus en plus de temps à écouter des podcasts. Les générations Z et X arrivent quant à elles juste derrière à 30% tandis que la génération Alpha représente 23% des auditeurs hebdomadaires de podcasts. Pourtant, c'est bien cette génération que les producteurs de podcasts ciblent ces derniers temps en développant des programmes conçus exprès pour cette tranche d'âge.

Et pour cause. D'après "The Gen Z Podcast Listener Report 2023" d'Edison Research, les 13-24 ans qui ont commencé à écouter des podcasts dès leur enfance passent en moyenne trois heures de plus par semaine à en écouter par rapport aux auditeurs qui s'y sont mis plus tard dans leur vie. Cette habitude adoptée dès le plus jeune âge peut donc s'avérer cruciale pour le marché du podcast.

Disney s'y met

C'est dans cette perspective que les studios de production ont commencé à s'intéresser à cette nouvelle cible. Et quoi de mieux que d'adapter des oeuvres littéraires dédiées aux enfants comme celle du "Dr. Seuss". La division des podcasts d'Amazon, Wondery, lancera ce 18 septembre une adaptation en podcast du livre pour enfant "Le Chat chapeauté". Le podcast offrira des chansons pour réciter l'alphabet, des virelangues à répéter ou encore des jeux de mots. Une façon ludique d'amuser les enfants en retenant leur attention via un format qui ne propose pas de support vidéo pouvant les distraire. La nouveauté sera disponible exclusivement sur le service d'abonnement Wondery+ via l'application Wondery et Wondery Kids+ sur Apple Podcasts. D'autres adaptations en podcasts des livres du "Dr. Seuss" suivront prochainement et cibleront aussi un public âgé de 3 à 12 ans.

Qui dit contenus pour enfants, dit forcément Disney. L'entreprise de Mickey a annoncé lancer un podcast sur "La Reine des Neiges", qui fête cette année ses dix ans. "The Disney Frozen Podcast: Forces of Nature" sera composé de douze épisodes et ciblera comme audience les 6-12 ans. L'histoire suivra les aventures d'Anna et d'Elsa alors qu'une menace pèse sur les esprits de la nature et que d'étranges êtres mécaniques envahissent la forêt enchantée. D'autres personnages pourraient bien rejoindre l'histoire, ce qui pourrait donc avoir un impact direct sur le prochain opus de la saga déjà annoncé, mais dont la date n'a pas encore été dévoilée.

En France, Audible a déjà misé sur l'acteur Max Boublil pour porter le podcast de l'adaptation de la bande dessinée de "Boule et Bill". Et les programmes continuent d'affluer.

L'étude d'Edison Research "Kids Podcast Listener Report" a tout de même dévoilé que 18% des parents citent le manque de podcasts pour leurs enfants sur les plateformes. Les enfants aiment particulièrement les podcasts sur les jeux (51%), la musique (43%), les comédies (39%), les histoires courtes (39%), l'aventure (36%), les histoires avant de dormir (36%).