Moustique tigre en Occitanie : un premier cas autochtone de dengue détecté par les autorités sanitaires, le premier en région en 2023

L'ARS Occitanie confirme ce mercredi 6 septembre 2023 un premier cas de dengue dans la région, à Perpignan.

Une transmission du virus de la dengue chez une personne, qui réside en Occitanie, à Perpignan (Pyrénées-Orientales) qui n’a pas voyagé récemment en zone tropicale a été signalée à l’Agence régionale de santé Occitanie. "La personne malade a été prise en charge et son état de santé n’inspire pas d’inquiétude", indique dans un communiqué de presse l'ARS Occitanie ce mercredi 6 septembre.

En prévention et pour éviter tout risque de propagation du virus, des actions préventives ont été engagées d'ores et déjà sur Perpignan, dans le secteur du cimetière de l’Ouest et de l’avenue d’Espagne.

Qu'est-ce que la dengue ?

La dengue est une maladie généralement bénigne dont les symptômes, proches de ceux de la grippe (forte fièvre, douleurs articulaires, maux de tête importants), peuvent être temporairement invalidants.

Comment se transmet-elle ?

Cette maladie se transmet par l’intermédiaire de la piqûre d’un moustique tigre (Aedes albopictus) préalablement infecté par le virus auprès d’une personne au cours de sa maladie. "Un cas est dit autochtone quand une personne contracte la maladie sans avoir voyagé en zone de circulation du virus dans les 15 jours précédant l’apparition des symptômes. Ce cas de dengue autochtone est le premier enregistré cette année en Occitanie depuis le début de la saison de surveillance (1er mai)", précise l'ARS.

"Cette maladie a été transmise par le moustique tigre, et il est important de noter que le patient n'a pas contracté la maladie à l'étranger, ce qui signifie que le virus est désormais présent localement", précise l'ARS.

Des mesures de prévention

Pour éviter une éventuelle propagation du virus, des mesures renforcées de prévention sont mises en œuvre dans la zone fréquentée par la personne malade. Elles mobilisent les services de l’Etat, de l’ARS Occitanie, de Santé publique France, ainsi que les professionnels de santé du secteur et l’opérateur de démoustication



Une action ciblée de démoustication afin d’éliminer les gîtes larvaires et les moustiques adultes sur les lieux de résidence et de passage de la personne malade. Les riverains concernés sont informés au préalable

Une enquête épidémiologique de proximité auprès du voisinage, afin d’identifier d’éventuelles autres personnes malades et le cas importé à l’origine de la transmission

Une sensibilisation des professionnels de santé du secteur au signalement de nouveaux cas de dengue auprès de l’ARS

À savoir

"Les équipes de l’Agence régionale de santé remercient les habitants de faciliter les actions de l’opérateur de démoustication et des enquêteurs épidémiologistes, tous disposent d’une carte professionnelle qui peut leur être demandée. En cas de signes évocateurs de la dengue, si vous avez séjourné ou pratiqué une activité de plein air à proximité du cimetière ouest de Perpignan, consultez votre médecin traitant".

Le conseil

Les Antilles, la Guadeloupe et la Martinique sont désormais en phase épidémique de dengue ce qui se traduit par l’importation de nombreux cas en métropole. En Occitanie, 57 cas importés de dengue ont déjà été signalés à l’ARS pendant la saison 2023 ( contre 56 sur la totalité de la saison 2022 du 1er mai au 30 novembre). L'ARS rappelle quelques préconisations. Pendant votre séjour protégez-vous des piqûres (répulsifs, insecticides adaptés à l’intérieur et l’extérieur, port de vêtements amples et couvrants, moustiquaires …). À votre retour, continuez de vous protéger (pendant 7 jours) car vous pouvez être un porteur asymptomatique et être à l’origine de la mise en place d’une chaîne de transmission. En cas de symptômes (fièvre, douleurs articulaires, éruptions cutanées, maux de tête ) consultez rapidement un médecin .