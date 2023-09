Villefranche-de-Rouergue : le lycée Savignac accueille une nouvelle proviseure

Ce lundi, Valérie Blanc, la nouvelle directrice du lycée, a souhaité une bonne rentrée à tous les étudiants.

C’était la rentrée ce lundi pour les étudiants au lycée Raymond Saignac, mais aussi pour la nouvelle proviseure en poste, Valérie Blanc. La nouvelle chef d’établissement a commencé sa carrière dans le secteur de la communication. Enseignante pendant 15 ans, elle a ensuite rejoint l’équipe du personnel de direction à partir de 2016. Elle a été en poste pendant 3 années au lycée général Jean Lurçat à Saint-Céré, dans le Lot, puis 4 ans au lycée professionnel Monteil à Rodez. Avant de prendre ses nouvelles fonctions à Villefranche.

Dans la continuité

"Je tiens à remercier l’équipe pour son accueil", a commenté la nouvelle cheffe d’établissement. "Nous allons continuer le travail d’équipe lancé avec une équipe stable dans les services administratifs, avec la vie scolaire, les agents région, avec pour objectif de contribuer à la réussite des jeunes et l’ambition de les aider à devenir des citoyens responsables et autonomes capables de faire des choix éclairés".

"Le lycée Savignac, avec une équipe d’enseignants investis, participe à cette ambition grâce aux nombreuses options et projets proposés", poursuit Valérie Blanc. "Le lycée compte une section professionnelle dynamique, des actions de liaison avec le supérieur et notamment avec l’Institut des études Politiques à Toulouse ainsi que dans le domaine des sciences pour les jeunes qui se prédestinent à poursuivre des études de sciences ou de médecine". Les échanges internationaux dans le cadre d’Erasmus sont aussi au cœur du projet du lycée professionnel, notamment avec l’Allemagne et la venue des correspondants à partir du 15 septembre, une section européenne en langue anglaise dynamique.

Le lycée propose deux BTS qui sont la suite des bacs professionnels proposés et une mention complémentaire, "qui permet l’élévation du niveau de qualification", appuie la directrice. Les élèves du lycée professionnel, les étudiants en BTS et en Mention complémentaire ont la possibilité se suivre leur scolarité sous statut scolaire ou en apprentissage.

" Le bien-être et l’épanouissement des jeunes sont une priorité et cela se concrétise à travers le projet Internat d’excellence qui vise à offrir un cadre propice et un accompagnement au plus près des besoins des élèves, accompagnement qui est la priorité de la communauté éducative", souligne encore Valérie Blanc "Le lycée, de par son dynamisme, a vu le nombre d’élèves augmenter en cette rentrée 2023. Nous souhaitons une excellente rentrée à tous ces élèves et à tous les personnels."

Valérie Blanc, la nouvelle "patronne du lycée", a pris ses fonctions cette semaine.