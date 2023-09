La Loubière. Bilan et perspectives pour le tennis de l’Entente Causse Comtal

Dans le cadre des retrouvailles de début de saison, le samedi 2 septembre, le club de tennis de l’Entente Causse Comtal, regroupant les clubs de Gages et de Lioujas a organisé une journée détente et sport au complexe sportif de Gages avec un programme bien chargé : portes ouvertes et initiation au tennis le matin (écourtée à cause de la météo), assemblée générale du club à 11 h et confrontations amicales et sportives pour les jeunes adhérents de l’école de tennis l’après-midi. Cette journée conviviale était agrémentée à midi par un apéritif et un repas concocté par l’am0i et adhérent du club Léo Chauchard. Une quarantaine de licenciés et de parents ont participé à cette réunion à laquelle assistaient M. Pascal Mazet, Conseiller régional, Mme Guibert représentant la mairie de La Loubière, et M. Arette pour la mairie de Gages Montrozier. Les co-présidents Sabine Izard et David Maragou, entourés de Luc Delgado, trésorier, Bernard Grimal, secrétaire sont ravis d’accueillir au comité directeur le jeune Nathan Devaux. La belle saison dernière est porteuse de promesses avec un effectif de 67 adhérents dont 38 âgés de moins de 20 ans dont un tiers de féminines. Le bon travail de Gabriel Givonetti, enseignant en formation a permis de faire progresser tous les jeunes talents en herbe, de dynamiser l’école de tennis, d’initier à la compétition et d’organiser des stages, ouverts aux non licenciés, durant les vacances scolaires. Quatre équipes seniors hommes, féminines en championnats départemental et régional ont enregistré de bonnes performances individuelles et collectives. Le court extérieur de Lioujas va pro0chainement être rénové et le projet de création d’un second court extérieur à l’échéance 2024 est toujours en projet, en c0ollaboration avec la municipalité.