Villefranche-de-Rouergue. "Chez la couturière" : des bottons pour l’hiver

Dernier marché de l’été pour la couturière installée sous les arcades du Consul mais pas de panique… En attendant son retour au marché, vous pourrez découvrir les créations d’hiver dans son nouveau magasin au 21, de la rue Alibert (ancien local Kalamkari) dès le 4 octobre.

"Aujourd’hui, en plus de la collection estivale, j’ai misé sur l’hiver car il y a déjà une demande", assure Béatrice Hilaireau en désignant bonnets de lutin et bottons doublés pour bébés. Et la collection destinée aux mini-pouces fait mouche.

"Je recherche un cadeau pour un petit qui va naître mais dont j’ignore s’il sera garçon ou fille", interroge une future grand-mère. Ça tombe bien, il y a ce petit manteau mixte en lainage léger ! " Ce sont des pièces uniques pour la gamme 0-8 ans, réalisées dans des matières nobles : coton, feutre, laine pour la plupart. Pour la collection femme, je privilégie le lin et la soie", précise la couturière. Des pièces uniques, et pour cause… En digne collectionneuse, l’artiste a accumulé les tissus depuis 40 ans dans son grenier.

"Des étoffes de qualité supérieure à ce qui se vend actuellement et que je mets à disposition de mes clientes pour des créations sur mesure, y compris pour les grandes tailles", dit-elle.

Une aubaine pour les clientes qui ne souffrent pas le prêt-à-porter et un vrai bonheur pour Béatrice. N’avoue-t-elle pas exercer un métier passion, qui fut un hobby de petite fille bien avant l’heure et qu’elle aime à transmettre à son tour aux enfants et aux adultes dans son atelier ?

Contact : Chez la Couturière : 05 65 57 51 62.