Saint-Saturnin-de-Lenne. Le Saint Sat va ranimer le village

Il y a environ sept ans, Etiennette Cazes cessait son activité et donc fermait le café-restaurant si connu dans le village et ses environs. Ainsi Saint-Saturnin-de-Lenne perdait un lieu de rencontres conviviales, un lieu apprécié tant pour partager café et apéritif que pour prendre un déjeuner ou un dîner simple et de qualité.

Depuis deux ans, les bénévoles de Saint-Saturnin-Association ont assuré l’intérim en ouvrant un bar associatif qui a connu une belle dynamique et qui ainsi a mis le pied à l’étrier du jeune restaurateur Amarian Chatelain.

Après huit mois de travaux, les locaux de l’ancienne mairie sont prêts à accueillir "Le Saint Sat" au travers d’une activité nouvelle dont la vocation est d’animer la vie locale de Saint-Saturnin-de-Lenne et des environs.

A sa tête le jeune et expérimenté Amarian Chatelain. Très jeune, celui-ci a fait le choix de l’apprentissage et de l’excellence. Il a conduit son parcours comme un compagnon du tour de France, allant d’un restaurant à un autre pour découvrir une diversité de savoir-faire et d’offres comme autant de propositions gastronomiques. Il a notamment travaillé en cuisine au Suquet avec Sébastien Bras, sous le regard attentif de Michel.

Aujourd’hui, Amarian est prêt à gérer une entreprise personnelle. Il a choisi Saint-Saturnin-de-Lenne où il souhaite s’investir et développer un concept qui lui ressemble : simplicité, convivialité tout en favorisant qualité, circuits courts, disponibilité,…

Ainsi, ce vendredi 15 septembre, se déroulera la "pendaison de crémaillère" du tiers lieu et du bar-restaurant Le Saint-Sat.

Pour lancer cette nouvelle dynamique de la vie locale, Amarian Chatelain entouré de la municipalité et de l’association d’animation socioculturelle "l’Elan de Saint Sat" attend de nombreux participants d’abord autour de l’apéritif (à partir de 19 h) puis du repas (15 €) à 20 h 30 ; la soirée sera animée par La Deryves.