Najac. Les associations tiennent salon

Ce samedi 9 septembre marquera une autre rentrée, celle des associations najacoises à l’occasion du forum des associations initié par la commune et qui se tiendra à la salle des fêtes de 10 heures à 17 heures. Ce sera, pour le public, l’occasion de rencontrer une trentaine d’associations najacoises et leurs responsables. Les activités qu’elles proposent au fil de l’année seront mises en avant. Au programme de cette journée des animations proposées par les différentes associations, buvette et crêpes.

A 10 heures la salle des fêtes et ses abords seront ouverts au public à 12 heures est programmé un repas préparé par Hélène de "Bienvenue en transition" (participation 10 euros sur inscription par SMS au 0 621 886 355) et pour boucler la boucle à 18 heures sera servi le pot de l’amitié offert avant à 19 h 30 de partager un moment d’"Auberge Najacoise", où chacun apportera un petit grignotage à partager. Parmi les animations, mais sont déjà prévus : une séquence de pressage de pommes avec Terre Paysanne (renseignements et inscriptions sur terrepaysanne.org/), une démonstration de quille de 8 avec le club la quille Najacoise, des parties d’échecs avec Le roque Najacois, un questionnaire sur la fonction d’objets anciens non connus proposé par le Najac Muséum de jeux avec l’association Hors loge des parties de boules avec la pétanque Najacoise, des massages par l’association Souffle sur la vie, radio maton avec les lieux communs. Pleins d’autres animations se déclineront au fil de la journée.