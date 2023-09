Espalion. Marie-Hélène Thomas, nouvelle directrice du groupe scolaire

Lundi 4 septembre marquait la première rentrée sous la direction de Marie-Hélène Thomas pour les écoles Saint-Michel et Saint-Hilarian. Entretien avec la nouvelle directrice.

Marie-Hélène Thomas a un parcours aussi original que riche. Une richesse dont elle compte faire profiter le groupe scolaire.

Comment s’est déroulée cette première rentrée ?

Légère et sereine grâce à l’accueil des parents.

D’où êtes-vous et quel est votre parcours professionnel ?

Je suis originaire de Bretagne. Je suis mariée et mère de trois grands enfants de 29, 26 et 22 ans. Quant à mon parcours, j’ai passé 19 ans en Bretagne où j’ai été directrice, 10 ans en Alsace et deux ans en Aveyron, cela fera ma trente et unième rentrée. Pour la petite histoire, je connaissais l’Immaculée Conception puisqu’il y a 30 ans avec mon mari, nous avons dirigé un stage sportif XL l’été. J’ai même validé mon BFE ici.

Comment voyez-vous votre travail avec le personnel enseignant ?

Notre volonté, avec madame Garriguet, la nouvelle directrice de l’ensemble scolaire privé Immaculée Conception, et moi-même, est de travailler en équipe et de fédérer autour d’un projet commun. Personnellement, je suis beaucoup dans la communication, la transparence, la confiance et le respect de chacun et du travail de chacun.

Partagez-nous une réalisation ou une initiative dont vous êtes particulièrement fière en tant que directrice ?

J’ai une formation Staps, Sciences et techniques des activités physiques et sportives donc de sportive. J’ai démarré ma carrière dans une classe de perfectionnement, ce sont des classes où des enfants ont des difficultés scolaires. J’ai beaucoup appris de ces classes et beaucoup appris l’humilité parce qu’on ne m’avait pas formé à cela et il faut s’adapter tous les jours. Parfois ce n’est pas linéaire comme dans toutes autres vies d’enseignants. Ça m’a vraiment formé sur le terrain. Ensuite, j’ai été très bien accompagné par des personnes de tous âges… Puis, j’ai pris un poste de directrice et en même temps j’étais chargée de mission sur le sport en Ille-et-Vilaine. Cela m’a permis de rayonner sur tout le département, de rencontrer des équipes, de les accompagner pour mettre en place des manifestations sportives parce qu’il n’y avait pas grand-chose au départ. Tout ça m’a enrichi.

Que vous ont apporté vos différentes mutations ?

Le fait de changer de région, de voir comment fonctionnaient d’autres régions… car en fait, on a une culture française mais il y a quand même des différences, passer de la Bretagne à l’Alsace et puis à l’Aveyron c’est totalement différent et ça c’est très riche, ça permet d’avoir une ouverture d’esprit et de faire de belles rencontres.