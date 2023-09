Télévision : de maître des "12 Coups de midi" au "Quiz des champions", Timothée, l'agriculteur aveyronnais, vise la victoire samedi soir

Durant des semaines, chacun dans un jeu télévisé, leur parcours a passionné et tenu les téléspectateurs en haleine. Bruno, Timothée, Paul, Sandrine, Julien, Isabelle, Arthur, Francis, Aurore et Hervé, dix des plus grands champions, s'affrontent ce samedi 9 septembre, dans le Quiz des champions.



Qui sera le champion des champions de l'édition 2023 de l'émission phare présentée par Cyril Féraud sur France 2, le "Quiz des champions" ? Événement ! Samedi soir #LeQuizDesChampions est de retour sur @France2tv pour un nouveau match exceptionnel avec les + grands champions de vos jeux télé préférés ! \ud83c\udfc6\u2728 @cyrilprod @Enibas_Prod @AlexRedde @FValencak @CorinneFIX @CDelphes @couzouille @francesfredo pic.twitter.com/Uk0cvj0nbH — Cyril Féraud (@cyrilferaud) September 6, 2023 Dix candidats les plus titrés à la télé Réponse ce samedi 9 septembre. Durant quatre manches, les dix meilleurs candidats de jeux télévisés toutes chaînes confondues ("Les 12 coups de midi", "Tout le monde veut prendre sa place", "Slam", "Questions pour un champion" et "Tout le monde a son mot à dire") qui sont en lice, vont être soumis à tous les types de questions. Timothée, finaliste en 2022 Parmi eux, notre agriculteur aveyronnais, de Cantoin, Timothée Cros, qui, après avoir été finaliste malheureux lors de la dernière édition en s'inclinant face à Francis, va tenter de remporter le sacre. Pour ce faire, Timothée mise sur sa rapidité, sa mémoire et sa culture générale pour se démarquer. A lire aussi : Télévision : Timothée, l'agriculteur aveyronnais et l'un des plus grands gagnants des "12 coups de midi" revient dans le Quiz des champions 83 émissions aux 12 Coups de midi Au printemps 2017, le jeune aveyronnais Timothée avait fait trembler les compteurs du jeu cher à Jean-Luc Reichmann. Le jeune homme avait porté haut les couleurs de l'Aveyron sur le plateau de l'émission de Jean-Luc Reichman Lors de sa participation aux "12 coups de midi", il avait ainsi remporté la coquette somme de 353 348 €. Le deuxième plus grand champion lors de son élimination Éliminé en juin de cette année-là, le natif de Cantoin était devenu le deuxième plus grand champion du jeu télévisé de TF1. Timothée avait d'ailleurs exprimé son intention d’utiliser ses gains pour voyager, investir dans sa ferme et soutenir sa famille. Les dix candidats PAUL – 4e plus grand champion des "12 coups de midi" STÉPHANE – 5e plus grand champion des "12 coups de midi" TIMOTHÉE – L’un des plus grands champions des "12 coup de midi" et ancien finaliste du "Quiz des champions" SANDRINE – 2e plus grande championne de "Tout le monde veut prendre sa place". ISABELLE – 3e plus grande championne de "Tout le monde veut prendre sa place". MATHIEU – L'un des plus grands champions de Tout le monde veut prendre sa place NICOLAS – Recordman de victoires de "Questions pour un champion" ESTELLE – L’une des plus grandes championnes de "Questions pour un champion" ENZO – Plus grand champion de l’histoire du "Grand Slam" et du service public SÉBASTIEN – 2e plus grand champion de "Tout le monde a son mot à dire" et finaliste du dernier "Quiz des champions"