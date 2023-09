"Cela s'est joué à pas grand-chose" : l'Aveyronnais Timothée Cros, maître des "12 coups de midi", échoue en finale du "Quiz des champions"

L'Aveyronnais Timothée Cros, ancien grand gagnant des "12 coups de midi" sur TF1, a loupé pour la deuxième année consécutive la victoire en finale du "Quiz des champions" présenté par Cyril Féraud sur France 2.

Une soirée riche en connaissances. Samedi 9 septembre soir, l'animateur Cyril Féraud, recevait pour la cinquième édition du "Quiz des champions", dix candidats qui ont marqué à travers leur parcours remarquable, les jeux télévisés.

Il s'est hissé en finale

Pour la deuxième année consécutive, l'Aveyronnais Timothée Cros, agriculteur originaire de Cantoin, était de la partie. Comme l'an passé, après avoir réalisé un parcours exemplaire tout au long de la soirée, passant avec brio les étapes les unes après les autres, il a échoué en finale.

Alors qu'il était en bonne position pour remporter la victoire, il a buté sur une question qui lui a coûté la victoire.

"Un goût un peu amer"

"Ça laisse un goût un peu amer dans la mesure où finalement, ça s'est joué à pas grand-chose", confie-t-il à nos confrères de Télé Loisirs. "L'année dernière, j'avais été battu assez nettement. Là, c’était une occasion en or d’accrocher une belle victoire". Et de préciser : "Avec un petit peu de recul, je suis content d'être arrivé jusqu'en finale. C’est un jeu où il y a du niveau avec des candidats qui ont tous une très grosse culture générale".

Enzo, 20 ans, sacré

C'est Enzo (le recordman du nombre de victoires dans Le Grand Slam), 20 ans, qui s'est donc imposé face à Timothée. Il a remporté 20 000 € qui vont être reversés à l'association de son choix, le Sidaction. Pour ce nouvel opus, il y avait de belles graines de champions : Sandrine et Isabelle (Tout le monde veut prendre sa place), Mathieu, recordman du jeu présenté par Jarry, Nicolas et Estelle (Questions pour un champion) ou encore Paul El Kharrat, Stéphane et Timothée des 12 coups de midi.

22 races bovines en 30 secondes

Timothée Cros s'est notamment illustré au cours de la soirée lorsqu'il a énuméré pas moins de 22 races bovines françaises en trente secondes, un domaine de prédilection.

Le maître des "12 coups de midi"

Le jeune homme a marqué l’histoire de l’émission de TF1, animée par Jean-Luc Reichman. Il a en effet régné en maître de midi pendant 83 émissions consécutives. Et a accumulé 353 348 € de gains. Son départ du jeu en janvier 2020 a été salué par le public et Jean-Luc Reichmann. Ce dernier, qui lui avait rendu visite dans sa ferme en Aveyron, l’a qualifié de modèle pour la jeunesse.

Retour à Questions pour un champion ?

Toujours auprès de nos confrères de Télé Loisirs, Timothée a confié qu'il aimerait tenter à nouveau sa chance à Question pour un champion. En attendant, Cyril Féraud n'a pas manqué de saluer le parcours de l'Aveyronnais samedi soir.