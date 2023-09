Centrès. Un bel été culturel au château de Taurines qui a accueilli plus de 670 visiteurs

Et voilà deux mois d’été riches et intenses culturellement qui s’achèvent au château de Taurines. Plus de 670 visiteurs sont venus découvrir ce patrimoine du XIIIe siècle ainsi que l’exposition d’art contemporain "Bonheur, santé et prospérité technique" avec les œuvres des artistes Arno Fabre, Marion Le Torrivellec et Jérôme Souillot. Une programmation culturelle bien remplie (atelier d’écriture, spectacle poétique avec Hortense Raynal, atelier gourmand "façade à croquer" avec l’office de tourisme Pays ségali, un cinéma plein air dans la cour du château avec l’association Mondes et Multitudes…) a attiré un public enthousiaste. L’association château de Taurines remercie Chris, médiatrice culturelle de l’été, pour son engagement, son accueil et sa bonne humeur. Mais il n’est pas trop tard pour venir découvrir l’exposition ! En septembre de 14 heures à 18 heures le week-end et en octobre, uniquement sur rendez-vous.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre : 40e édition des Journées européennes du patrimoine au château de Taurines. Entrée gratuite tout le week-end de 14 heures à 18 heures.

Dimanche 29 octobre : visite à 3 voix de l’exposition "Bonheur, santé et prospérité technique". En présence des artistes + pause gourmande offerte par l’association ! De 14 h 30 à 17 heures.

Participation libre.

www.chateaudetaurines.fr