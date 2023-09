Aveyron : sur la RN88, une vingtaine de gendarmes déployés pour une "opération coup de poing"

Les excès de vitesse étaient ce jeudi 7 septembre au matin dans le viseur des forces de l'ordre dans le cadre d'une nouvelle opération de grande ampleur visant à lutter contre l'insécurité routière.

"ça, c'est la phrase classique : je suis commercial, je travaille sur les routes... mais ça ne donne pas le droit de rouler à 145 km/h sur un axe limité à 110". Aux côtés d'une vingtaine de gendarmes, le colonel Brachet était à la manœuvre ce jeudi matin, dès 7h30 sur la RN88, pour une vaste opération de contrôles routiers axés sur les vitesses excessives. Et, tout comme cet homme originaire du Calvados, nombreux ont été les automobilistes à se faire attraper en excès de vitesse.

C'est le contexte qui a justifié la mise en place de cette opération, comme le souligne le préfet de l'Aveyron Charles Giusti : "Le nombre d'accidents de la route est en hausse de 25% par rapport à l'année dernière à la même période. Dans le département, 194 personnes ont été blessées depuis le début de l'année contre un total de 208 sur l'ensemble de la précédente. L'insécurité routière est un vrai sujet en Aveyron, avec toujours les mêmes facteurs d'accident : en premier lieu la vitesse, puis l'inattention ou le non-respect des règles et enfin les conduites sous l'emprise d'alcool ou drogue. Nous allons maintenir la pression face à cette insécurité routière, avec des contrôles sur tous les axes".

Une infraction relevée toutes les trois minutes

À l’issue du contrôle, qui a duré 1h30 entre Naucelle et Baraqueville, 23 infractions pour des vitesses comprises entre 130 et 148 km/h ont été relevées. D'autres infractions ont été relevées comme non-port de la ceinture de sécurité (deux cas), conduite avec usage du téléphone, deux absences de contrôle technique, une personne sous l'emprise de l'alcool et un véhicule doté de pneus lisses. Au total, 30 infractions, soit une toutes les trois minutes.

Face à cette situation, les forces de l'ordre n'entendent donc pas baisser la garde. "Le but était d'aller chercher les personnes qui ont la vitesse de l'habitude, des personnes qui empruntent quotidiennement cet axe, trop rapidement", résumait le colonel Brachet qui, 30 minutes après le début des opérations, annonçait un premier bilan faisant état de 12 personnes en excès de vitesse.

L'Alpine et son équipe d'intervention rapide mobilisés

Les contrevenants, repérés à l'aide des radars jumelle mis en place des dans les deux sens de circulation de l'axe, sont rattrapés par les motards des brigades motorisées de Rodez et de Villefranche-de-Rouergue puis escortés sur les points de contrôles, aux sorties en direction de Naucelle ou Baraqueville. Parmi la vingtaine de gendarmes mobilisés, l'Equipe d'intervention rapide, à bord de la nouvelle Alpine, était aussi de la partie.

"On a vu tout au long de l'été des accidents importants sur nos routes. Il faut montrer à nos concitoyens que la sécurité routière, ce n'est pas qu'un slogan. Il faut respecter les règles au quotidien car trop de vies sont prises en quelques secondes avec des décès, des handicaps à vie...", expliquait pour sa part le député Stéphane Mazars, présent pour assister aux opérations.

Depuis le 24 août, au moins 230 contraventions dressées

Le week-end des 2 et 3 septembre, les contrôles menés par les gendarmes avaient permis d'intercepter 77 conducteurs en excès de vitesse. Cinq d'entre eux ont subi un retrait du permis de conduire (dont un motard enregistré à 171 km/h pour une limite de 110 km/h), quatre conducteurs ont été contrôlés en conduites addictives (alcool ou stupéfiants) et quatre conducteurs de cyclomoteur ont été verbalisés.

La police nationale n'est pas en reste et a bénéficié, entre les 24 et 29 août, du renfort d'une douzaine de motards de la CRS de Toulouse dans les secteurs de Rodez, Millau et Decazeville. Ces contrôles ont mis au jour 24 délits routiers, 154 contraventions ont été dressées au cours de cette période.