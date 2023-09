Naucelle. BD : le podium du prix des écoles

Le prix des écoles de Naucelle est avant tout un partenariat avec les écoles pour promouvoir, aborder la bande dessinée et le festival BD de Naucelle ainsi que le travail des auteurs-illustrateurs-scénaristes auprès des enfants du primaire.

Comment s’organise ce prix ? De façon très simple et sans aucune prétention que celle de lire et faire découvrir des livres, l’équipe de la médiathèque municipale de Naucelle effectue une sélection d’ouvrages variés (thème, âge, genre) parmi la bibliographie des auteurs ou illustrateurs jeunesse qui seront présents lors du festival BD. Cette année, sept classes ont participé, trois catégories de livres ont été créées pour le prix : albums-contes, BD et romans enfant.

C’est avec bienveillance et enthousiasme que les enseignantes ont ouvert les portes de leurs classes pour ce temps de lecture. Lors de la présentation aux classes, les albums et contes ont été lus en intégralité, pour les romans : seulement les premiers chapitres pour donner envie de poursuivre et les BD ont été laissés aux classes durant quelques semaines. Une fois les lectures faites, place au vote ! Trois auteurs, illustratrices ont été primées : catégorie album : Véronique Cauchy ; BD : Armelle Modéré et roman : Mademoiselle M.

En attendant, une autre auteure-illustratrice est mise à l’honneur à la médiathèque de Naucelle. Grâce à la médiathèque départementale, jusqu’au 29 septembre, la médiathèque accueille une exposition composée des illustrations originales du livre "Petite pousse" de Sophie Vissière. Elle est graphiste et illustratrice et s’intéresse particulièrement aux différentes techniques d’impression. Depuis janvier, le département offre un livre à tous les enfants nés ou adoptés en 2023 et domiciliés en Aveyron : il s’agit de ce livre Petite pousse de Sophie Vissière (Hélium). Les personnels des bibliothèques et les puéricultrices de PMI se mobilisent pour remettre ce livre aux familles et sensibiliser les jeunes parents à l’importance de partager des lectures avec leur nouveau-né. Pour faire résonner cet événement sur tout le territoire, six bibliothèques accueillent jusqu’au mois de décembre cette exposition.