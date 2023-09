Coupe du monde de rugby : la Sécurité routière se focalise sur la 3e mi-temps

Une campagne gouvernementale d'affichage pour sensibiliser aux dangers de l'alcool au volant va démarrer le mercredi 13 septembre, en lien avec le Mondial de rugby.



De l'intérêt du plaquage rugbystique hors des stades : la Sécurité routière et la Fédération française de rugby vont démarrer une campagne natinale d'affichage pour lutter contre l'alcool au volant, dans le cadre de la coupe du monde en France.

Sous le slogan "Quand on tient à quelqu'un, on le retient", qui date d'avant la coupe du monde mais qui lui va comme un gant, cette campagne vise à sensibiliser les nombreuses personnes qui vont vibrer durant cette coupe du monde, "entre amis dans les fan-zones, à la terrasse d'un café ou chez soi devant la télé". Après le match, surout après une victoire, il est de coutume de célébrer le résultat joyeusement et (presque) sans limites. Aussi, "pour que le coup de sifflet final ne soit pas le dernier", le gouvernement insiste pour que celui qui a trop bu soit en quelque sorte "géré" par son entourage, plutôt que de le laisser se débrouiller seul au volant.

Le ministère de l'Intérieur rappelle qu'en 2022, 30 % des victimes de la route ont été tuées dans un accident impliquant un conducteur alcoolisé, soit 996 personnes, ou encore 66 équipes de rugby ou 20 cars de supporters.

Cette campagne d'affichage sera visible partout du 13 au 19 septembre, puis du 4 au 10 octobre.

Il ne reste qu'à souhaiter que ce vendredi soir pour le match d'ouverture, les Bleus puissent suffisamment tenir aux Néo-Zélandais pour les retenir...

"Quand on tient à quelqu'un, on le retient", même pour la 3e mi-temps. Repro Centre Presse

En Occitanie, on prend le train

La région Occitanie et SNCF Voyageurs mettent eux en place un Pass journée, les 10 et 23 septembre, pour se rendre aux matchs de la coupe du monde se déroulant au Stadium de Toulouse en liO Train.

Ce Pass journée permettant un aller-retour et vendu au prix de 10€ est valable 1 jour sur l’une des dates suivantes :

le 10 septembre : Japon – Chili (13 heures)

le 23 septembre : Géorgie – Portugal (14 heures)

Cette offre est valable en liO Train au départ de toutes les gares d’Occitanie à destination de Toulouse-Matabiau.

Attention, le nombre de Pass est limité.

Vous pouvez vous le procurer ici.