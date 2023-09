Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Inauguration de la plaque de la rue en hommage à Jésus Campo

L’inauguration de la plaque de la rue en hommage à Eugénie et à Jésus Campo, à l’entrée du parking de la roseraie, s’est déroulée en présence de leurs filles, Martine et Nicole Campo et de leur famille, du maire Marc Bories et une partie de son conseil municipal, d’amis et d’habitants du village.

Avant de dévoiler la plaque le maire dans son discours leur a rendu hommage en ces termes. Il a insisté sur leur action du point de vue touristique et de la construction immobilière. de l’hôtellerie de la Poste à la Roseraie. On leur doit aussi les aménagements d’un étang de pêche, d’un boulodrome, d’un minigolf et enfin d’une discothèque. Jésus Campo était aussi un entrepreneur en bâtiment reconnu, avec pas moins de 250 salariés au plus fort de son activité.

À l’issue de la cérémonie toute l’assemblée s’est retrouvée autour du vin double.