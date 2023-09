"Je me sens comme un miraculé, un survivant" : Michel Drucker se confie sur les coulisses de son retour à la télévision

L'animateur Michel Drucker nous a accordé un entretien. Santé, télévision, retraite, envies et projets... le taulier du paysage audiovisuel français répond à toutes les questions et pose son regard sur les chamboulements de la rentrée sur le petit écran.

Comment vivez-vous cette rentrée après plusieurs mois d'absence ?

Je la vis un petit peu dans le stress, mais avec le métier, on finit par le cacher, cela ne se voit pas à l'antenne. J'attendais ce moment depuis si longtemps, parce que sur les trois dernières années, si on met bout à bout les opérations, la réa, les soins intensifs, la rééducation, je suis resté un an à l'hôpital en deux fois six mois. C'est hallucinant.

Je redoutais donc un petit peu ce retour, quand j'ai repris le 28 août, je n'étais pas totalement remis, mais tous mes copains humoristes étaient là pour me faire la fête et j'ai tenu le choc. Je me suis même amélioré au fil des semaines et j'ai travaillé sur une émission colossale qui passera ce dimanche, sur France 3, à 15 h.

Ce sera un hommage à Simone Signoret et Yves Montand, en présence des sœurs Seigner et Benjamin Castaldi (petit-fils de Montand et Signoret, NDLR). Je suis très fier de cette émission, je suis en train de retrouver mes marques, j'ai l'impression d'être complètement remis.

Étiez-vous certain de pouvoir retrouver les plateaux ?

Pour être honnête, non. Mais j'ai gardé le moral, ma famille, ma femme Dany Saval, ma fille Stéfanie, mes nièces Léa Drucker et Marie Drucker, mon frère Jacques étaient auprès de moi.

Je me sens comme un miraculé, un survivant, quelqu'un qui revient parmi les vivants. Alors que je n'aurais pas dû revenir.

Mon cardiologue et mon chirurgien sont toujours inquiets, ils étaient un peu stressés de me voir reprendre, ils m'ont donné l'autorisation parce que je suis sur un canapé, c'est moins fatiguant, mais ils sont étonnés de me voir récupérer si vite.

Comment avez-vous préparé ce retour à l'antenne ?

Je suis resté un mois et demi chez moi en Provence et j'ai travaillé par téléphone. Je ne peux plus faire de vélo, c'est trop dangereux, mais je fais de la marche nordique avec des bâtons et quand je suis rentré à Paris, le 15 août, j'étais presque prêt.

Avez-vous adapté les conditions de tournage pour tenir compte de votre état de santé ?

J'ai commencé par enregistrer une émission par semaine et j'en enchaîne deux désormais. Je fais attention, j'ai la chance de ne pas habiter loin du studio et les cardiologues m'ont à l'œil, je continue à faire des check-up à Pompidou.

Je me repose et je travaille beaucoup de chez moi. J'écoute toutes les radios le matin, je lis tout, je vois tout et j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma vivacité intellectuelle.

Que représente pour vous ce retour sur ce canapé rouge ?

C'était inespéré, je ne remercierai jamais assez la présidente de France Télévision Delphine Ernotte et le numéro 2 Stéphane Sitbon Gomez.

Ils sont venus souvent me voir à l’hôpital Georges-Pompidou, où j'étais soigné sous un faux nom (Fiacre Diocard) et ils ne m'ont jamais lâché, alors que si j'avais été dans le privé, compte tenu de mon âge, je ne serais jamais revenu. L'affection du public a, elle aussi, été très importante.

Quels sont vos projets cette saison ?

J'ai déjà enregistré l'émission suivante avec Pascal Obispo, Muriel Robin et Pierre Arditi. Je vais faire un Vivement Dimanche avec les stars des années 80, un autre avec Michèle Torr.

Je veux rendre aussi hommage une fois par mois aux grands disparus (Annie Cordy, Claude Brasseur, Joe Dassin, Daniel Balavoine...). Je rendrai hommage dans un an à Gérard Leclerc. J'ai été très marqué par sa disparition, moi qui suis un petit pilote du dimanche. Je le connaissais bien, c'était un très grand journaliste.

Quel regard jetez-vous sur les chamboulements de la rentrée sur le petit écran ?

Cela a beaucoup bougé. France Télévisions, qui aura l'exclusivité des droits des JO, fait une rentrée réussie. Celui que j'aime beaucoup parmi les jeunes, qui avance à pas de géants, c'est Cyril Féraud. Je continue à regarder aussi Léa Salamé, avec Philippe Caverivière. Bertrand Chameroy me fait beaucoup rire aussi.

Ils ont du talent, j'espère qu'ils dureront. Mais tout va plus vite aujourd'hui, c'est plus compliqué pour les jeunes.

J'attends aussi avec impatience l'arrivée de Laurent Ruquier sur BFMTV, c'est un transfert incroyable, je suis sûr qu'il va être très bon.

Avez-vous prévu de prendre votre retraite à un moment précis ?

Non, c'est un mot que j'ai rayé de mon vocabulaire. Il y a des moments où je me dis ce serait bien de partir en forme et d'autres où je me dis que je serais très malheureux. Je prendrai ma décision le jour où je serai sûr que ma vie sera remplie par autre chose. Je terminerai, en tout cas, ma carrière sur le service public.

À la fin de la saison, je fêterai mes 60 ans d'animateur, je me demande si ce ne sera pas le bon moment ensuite pour tirer ma révérence, mais quand je dis ça, on me rit au nez... Pour l'instant, on m'a proposé de coanimer un talk-show avec Léa Salamé pendant les JO et mon contrat d'un an se termine ensuite. J'aimerais bien accompagner mes patrons qui ont été tellement sympas avec moi jusqu'à la fin de leur contrat en 2025, mais cela dépend d'eux et du public.

Mais Line Renaud à 95 ans tourne toujours, Hugues Aufray à 94 ans vient de se marier. J'aurai 81 ans le 12 septembre, finalement, je suis le plus jeune des vieux (rires).

Charles Aznavour me disait : "Michel ayez toujours des projets". Je n'en manque pas. Je ne reviendrai pas au one man show avant 2025, 2026, car mes médecins ne m'ont pas autorisé, mais j'ai hâte de remonter sur scène ! j'étais heureux et ça marchait très fort. J'aimerais bien aussi refaire de la radio, j'aime beaucoup, par exemple, France Bleu.

Qu'en pensent votre épouse Dany Saval et votre fille Stéfanie ?

Ils me prennent pour un extraterrestre. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu as dans les veines sur le plan génétique pour récupérer ainsi après une telle épreuve ? Ils sont admiratifs, mais ils ont un petit peu peur quand même car ils se sont fait beaucoup de soucis quand j'étais en réanimation.

Mais je suis très content d'attaquer la 25e saison de Vivement Dimanche et d'être encore là. Quand j'étais dans le coaltar, je peux vous dire que j'ai pensé à l'au-delà, j'ai pensé que je retrouverai mes parents, tous ceux que j'ai aimés, Johnny, France Gall, Balavoine, Romy Schneider, Gainsbourg, Whitney Houston...

Il y a des soirs, où je me dis, si je m'en vais, je vais les retrouver, surtout mon frère Jean qui me manque beaucoup. Mais je suis vivant et je vais continuer à leur rendre hommage.