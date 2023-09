Olemps. La pharmacie tourne la page Thierry Teulières

C’est avec une émotion certaine que Thierry Teulières remettra ce soir les clés de la pharmacie de la place de la Fontaine à Floriane Ferrer. C’est en 1989 que le jeune Ruthénois, alors âgé de 29 ans, avait racheté l’officine de Bénédicte Dumas. Une officine qu’il aura développée et agrandie au fil des années. Très impliqué dans la vie de la commune il a été président du club cyclo et restera celui d’Olemps sourire jusqu’à la prochaine assemblée générale. Nul doute que le vélo l’aidera à passer le cap vers la retraite en attendant que Nathalie, à son tour, arrête son activité !

La semaine dernière, Thierry avait réuni les professionnels de santé (anciens et actuels) pour un "au revoir" bien sympathique et chaleureux. Après le départ des trois premiers médecins, du premier kiné et de la première dentiste, c’est une page qui se tourne.

C’est donc Floriane qui en écrira la suite. La jeune maman de deux enfants s’est installée sur place avec Alexis, son compagnon. Lui est aveyronnais, elle tarnaise et ils arrivent de Toulouse. Avec son sourire éclatant elle n’aura aucun mal à se faire adopter par sa clientèle.