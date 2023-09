Pour 63% des parents, les contenus audios ont amélioré les notes de leurs enfants à l'école

(ETX Daily Up) - Les contenus audio apporteraient de multiples bienfaits à la santé mentale des enfants : de la bonne humeur, du calme, une meilleure estime de soi. Les contenus audio leur permettraient en outre d'améliorer leurs notes à l'école. C'est en tout cas ce qu'ont remarqué 63% des parents, selon une étude américaine.

Une étude menée par ABF Creative, "2023 Sounds of Self-Esteem Report", une société de production de podcasts américaine, auprès de 1013 parents d'enfants âgés de 4 à 11 ans, s'est intéressé à l'impact des contenus audios sur le bien-être, la santé mentale et l'attitude des enfants. Et pour une majorité des parents, les contenus audios sont visiblement un allié pour l'école. 63% ont déclaré avoir remarqué une amélioration des résultats scolaires de leurs bambins et ont attribué ce changement positif à la consommation des contenus audios.

Les parents ont également observé une amélioration dans l'attitude générale de leurs enfants, qu'ils décrivent comme étant plus positive après avoir écouté leur contenu audio préféré. Les parents sondés ont remarqué par ailleurs que leurs enfants étaient plus calmes ou plus énergiques suite à l'écoute.

Un marché en puissance

Des retombées positives qui améliorent donc forcément la santé mentale des plus jeunes. 58% des parents ont déclaré que leurs enfants avaient exprimé une meilleure estime de soi après avoir écouté certains contenus audios, soit en parlant d'eux-mêmes de façon positive, soit en parlant d'autres personnes ou en aidant quelqu'un. La sociabilité est l'un des aspects qui s'est amélioré par l'écoute d'audios pour 59% des parents.

Cet engouement autour des contenus audios et autres podcasts pour enfants a justement été perçu par certaines plateformes de streaming qui ciblent la génération Alpha. 70% des parents ont d'ailleurs estimé qu'il y avait un besoin de plus de contenus audios pour booster la santé mentale et l'estime des enfants. Plus de 40% aimeraient plus de contenus éducatifs.

Et ce marché pourrait bien s'avérer lucratif étant donné que 63% des parents ont déclaré être prêts à intégrer un programme de contenus audios destinés à l'amélioration de l'estime de leur enfant dans leur quotidien. Les parents envisagent majoritairement une écoute trois à quatre fois par semaine, d'une durée de 5 à 10 minutes ou 10 à 15 minutes maximum.

Parmi ces contenus audios, les enfants sont tout de même plus friands de musique. Selon 43% des parents, leurs enfants écoutent tous les jours de la musique, 11% se tournent vers des livres audios et 7% vers les podcasts.