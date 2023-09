Sébastien Cazol vise un top 10 lors du championnat du monde d’Ironman

3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Tel est le programme du championnat du monde Ironman, auquel se confrontera Sébastien Cazol, demain à Nice. Le triathlète de Livinhac ambitionne une place dans le top 10 de la catégorie 25-29 ans. "Avec de la détermination, on peut faire de belles choses", a déclaré l’Aveyronnais à nos confrères de La Dépêche, dernièrement. Champion d’Occitanie longue distance, Sébastien Cazol avait obtenu sa qualification pour le rendez-vous niçois il y a un an, en prenant la 4e place de l’Ironman de Vichy, lors de sa première participation à une telle épreuve.