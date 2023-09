Basket-ball : une première très frustrante mais pleine de promesses pour Rodez

Défaite d'un point (67-66) ce samedi soir pour les Ruthénois à Montélimar, en ouverture du championnat de Nationale 3.

Oui, on peut perdre d’un petit point, avoir mené de onze unités à la pause et relever des motifs de satisfaction dans une défaite inaugurale. C’est en tout cas ce qu’a fait le coach de Rodez Matija Sagadin ce samedi soir, tant ce qu’il a vu de ses hommes sur le parquet lui a plu. Pour autant, il n’en restait pas moins « très frustré et déçu » de ne pas avoir ramené les deux points en Aveyron, de ne pas avoir réussi à tenir en deuxième période en fait.

D’autant qu’à Montélimar, prétendant à la montée, l’ambiance a semble-t-il été très chaude. « Le terrain a été envahi par les petits dès la fin, il y a eu du chambrage du public et aussi entre joueurs… Bref, on s’en souviendra pour le match retour », rigolait jaune le technicien, après coup. En termes de jeu, ses ouailles ont réalisé un début très solide.

Menant d’abord 15-12 au passage du premier quart avant de boucler le second avec encore plus d’avance, 42-31. Au prix de quoi ? « D’un jeu rapide maîtrisé et d’une belle défense », pour un entraîneur qui avouait encore « être surpris par le niveau affiché pour un premier match, surtout avec cinq nouveaux (joueurs). » Des promesses (à mi-temps) à confirmer dès samedi prochain avec la réception de La Ricamarie.