Chute des températures, averses et orages : météo capricieuse en approche du côté de Rodez ?

Le thermomètre est remonté à Rodez depuis la rentrée scolaire, avec des températures autour de 30 degrés. Mais cela devrait se gâter à l'approche de la mi-septembre.

Petit à petit, l'automne se rapproche. Depuis la rentrée de septembre 2023, les températures étaient estivales à Rodez, avec un thermomètre qui a longtemps côtoyé le cap des 30°C. La suite sera moins clémente selon Météo France.

Chute des températures

Avec 32°C, ce dimanche 10 septembre 2023 offre une vraie journée d'été aux Ruthénoises et Ruhénois. Mais petit à petit, le mercure va baisser. Légèrement, d'abord, avec des maximales à 30°C accompagnées de quelques nuages, lundi 11.

Encore une journée d'été, lundi... avant une suite de semaine plus capricieuse, à Rodez. Météo France - Capture d'écran

Et de façon un peu plus prononcée pour la suite de la semaine. En effet, Météo France ne prévoit que 23°C à Rodez, mardi 12 et mercredi 13 septembre 2023, et 25°C, toujours pour les maximales, jeudi. Selon les prévisions pour la fin de semaine, le thermomètre ne devrait plus approcher le seuil des 30°C.

Averses et orages ?

En plus de cette baisse d'intensité de la chaleur, le ciel devrait réserver un scénario bien plus capricieux. De rares averses viendront ponctuer un mardi 12 septembre, qui se conclura, selon Météo France, par des orages sur le Piton. Le risque d'ambiance électrique pourrait perdurer pendant toute la nuit.

Averses et orages pour mardi 12 septembre : un contraste avec l'ambiance de la veille. Météo France - Capture d'écran

Même son de cloche pour la journée suivante. Certes, sans orages, mais avec un risque d'averses qui se maintiendra durant ce 13 septembre 2023. Avant le retour d'un grand soleil pour jeudi, malgré des températures inférieures à ce que la météo réservait à Rodez durant la semaine de la rentrée.