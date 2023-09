Luc-la-Primaube. Reprise des mercredis récréatifs à la MJC

L’accueil de loisirs de la MJC garantit un cadre collectif structurant et sécurisé où les besoins et les attentes de chaque enfant sont pris en considération.

Pour les plus jeunes (3/5 ans), cela passe par l’initiation aux règles sociales du "vivre ensemble".

Pour les 6/8 ans, c’est la découverte du monde à travers des activités et des projets ludiques, artistiques et sportifs.

À partir de 9 ans, il est proposé un accueil "passerelle" qui facilite le passage des accueils Enfance aux accueils Jeunesse en respectant le rythme et les besoins des enfants accueillis.

Les postures et les méthodes pédagogiques, la gestion du temps et des espaces, le choix et l’organisation des activités, visent à maintenir un environnement propice à l’épanouissement des enfants.

La dimension ludique et le plaisir de faire de nouvelles découvertes y occupent une place prépondérante.

Les parents peuvent inscrire leur enfant à la demi-journée ou à la journée, avec ou sans repas, avec ou sans accueil le matin et/ou le soir.

Mercredi dernier, lors du premier mercredi récréatif de cette saison 13, réflexion, art et sport, étaient au programme des 3/5 ans, un projet journalisme et un projet sportif pour les 6/8 ans, créativité et jeux de société pour les plus de 9 ans.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur

accueil@mjcllp.fr.

Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.