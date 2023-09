A Marcillac, le petit monde de la pétanque pleure un ami

Roger Mouly s'est éteint à l'âge de 83 ans.



La pétanque marcillacoise rend hommage à son ami Roger Mouly qui s’est éteint récemment à l’âge de 83 ans. " Tu as partagé notre passion, notre sport, et comme tu étais très adroit, tu l’as même dominé. Tu as fait profiter les jeunes de ton expérience, tu t’es impliqué pour la survie du club, tu as véhiculé le fair-play et la convivialité.

C’est ainsi que tu voyais la vie, riche de moments partagés, festifs, en toute simplicité et avec toujours cet esprit de camaraderie qui te caractérisait".

Roger aimait la pêche, la chasse, la cueillette des champignons, autant de plaisirs qui agrémentaient sa vie et traduisaient son amour pour la nature. "Les parties de pétanque sous les platanes, l’homme à la casquette qui, les mains derrière le dos, sillonnait quotidiennement et à pas lents les rues de Marcillac, … l’image de notre ami Roger, un homme discret et très attachant, n’est pas prête à s’estomper de notre souvenir".

L’inhumation de Roger Mouly s’est déroulée jeudi 31 août au cimetière de Cransac.