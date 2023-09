Réquista. Avant’âges : garder la forme après 60 ans

La 7e édition de l’action Avant’âges aura lieu mardi 3 octobre, de 10 heures à 17 heures, à la salle de spectacles de Réquista, organisée par l’association La Clauze en partenariat avec le point info seniors du Réquistanais, le pôle de santé du Réquistanais et des 7 vallons et le centre de santé polyvalent du Réquistanais.

Cette action de promotion de la santé, financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de l’Aveyron, s’inscrit dans une démarche de maintien de l’autonomie des personnes de plus de 60 ans du territoire du Réquistanais. L’action Avant’âges s’organise en 10 espaces thématiques mobilisant les partenaires, professionnels de santé et acteurs locaux pour permettre aux seniors de s’informer, de se tester, de prendre soin de leur forme et de leur santé. Un "passeport prévention personnalisé", remis à tous les participants à leur arrivée sur l’action, facilitera l’orientation vers les stands correspondant à leurs attentes. Au fil de l’après-midi, des initiations sportives seront proposées, récompensées par une tombola.

Venez partager une journée conviviale : l’entrée est gratuite et le repas offert aux personnes de plus de 60 ans ! Inscriptions avant le 25 septembre au 05 65 46 67 30