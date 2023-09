Paris : une épicerie solidaire ouvre à la mairie du Ve arrondissement

Epi’sol, nouvelle épicerie solidaire, s'adresse aux étudiants boursiers. Elle est installée au cœur du Quartier latin.

Faire face au coût élevé de la vie parisienne en temps de crise tout en poursuivant ses études est devenu une gageure pour nombre d’étudiants. Avec la venue de la Covid-19, des confinements et des restrictions, la situation n’a fait que s’aggraver de façon critique.

Dans ce contexte et « grâce à la mairie du 5e arrondissement, à l’implication, et à la volonté de Madame Florence Berthout, notre Maire, Épi’Sol est née”, se réjouit Flora Kaloustian présidente de l’association Épi’Sol. Entourée de nombreux bénévoles, la présidente a œuvré afin d’ouvrir au plus vite la structure.

« Il y avait urgence. La situation économique et sociale se dégrade pour beaucoup de nos étudiants avec la perte des petits “boulots” et des liens sociaux. Sans compter l’éloignement de la famille puisqu’ils viennent souvent de province. Il fallait essayer d’apporter rapidement aide et réconfort afin de leur permettre d’appréhender plus sereinement leur quotidien et leurs études ».

Sont éligibles à cette structure tous les étudiants habitant le Ve ou inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur de l’arrondissement. Ils seront mis en contact avec l’association Épi’Sol par le Crous, sur la base des régimes boursiers. Ils pourront également être orientés par les services sociaux des universités.

Plus d’une trentaine de bénévoles de tous horizons, seniors, étudiants, actifs, ont d’ores et déjà rejoint Épi’Sol. De nombreux partenariats ont été réalisés notamment avec le Crous, Cop’1, et bien d’autres associations représentatives du monde étudiant.

Un partenariat des plus importants a été opéré avec Andes, organisme qui accompagne les projets de création d’épicerie solidaire et sociale en Europe et tout particulièrement en France.

Épi’Sol a été l’un des 100 projets retenus pour l’année. « Leur expertise, leur savoir-faire, leur soutien constituent un apport et une chance considérable ! », souligne Flora Kaloustian.

Les sources d’approvisionnements de l’épicerie solidaire Épi’Sol sont multiples : Le Potager de Marianne, partenaire du réseau Andes, récupère les invendus en produits frais de Rungis, les reconditionne et les revend à l’épicerie à un prix symbolique.