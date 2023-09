Castelnau-de-Mandailles. Roger Solladier récompensé par la fédération de quilles

Le club de quilles s’est réuni pour clôturer cette belle saison et trinquer à tous les nombreux podiums remportés cette année.

Une surprise de taille attendait le président Roger Solladier. Jérôme Sola, président du comité national des quilles de huit avait fait le déplacement pour saluer les belles performances du club. Il a également récompensé Roger pour son investissement et son implication au sein du club et lui a remis au nom de la fédération, le diplôme d’honneur ainsi que la médaille de bronze. Il s’agit d’une récompense pour tout son travail fourni pour le club depuis plus de dix ans. Ce club qui est reparti avec quelques enfants pour créer une école de quilles, aujourd’hui, compte une cinquantaine de licenciés de tout âge. Une belle réussite pour Roger qui a tenu à remercier Jérôme Sola et la fédération mais aussi l’ensemble des joueurs pour leurs motivations et leurs implications au sein du club. Félicitations Roger pour cette belle récompense amplement méritée.