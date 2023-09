Carburant : TotalEnergies prolonge le plafonnement à 1,99 € en 2024, on vous rappelle comment trouver l'essence la moins chère près de chez vous

Le groupe pétrolier TotalEnergies, qui gère le tiers des stations-service en France, a annoncé mardi 12 septembre qu’il prolongera en 2024 le plafonnement à 1,99 euro par litre du prix de l’essence et du diesel dans ses 3 400 stations.

TotalEnergies a prolongé mardi 12 septembre le plafonnement du prix de l'essence à 1,99 euro par litre dans ses 3 400 stations de France, au-delà de la fin de l'année 2023, alors que le gouvernement a confirmé qu'il n'y aura plus de ristourne à la pompe.

Le prix du pétrole restera plafonné à 1,99 € par litre "tant que les prix resteront élevés", a déclaré le pétrolier français dans un communiqué.

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a salué la décision du groupe tout en indiquant que le gouvernement ne proposera plus de ristourne à la pompe.

Pas de ristourne du gouvernement

"La remise sur les carburants, c'est une triple erreur : par rapport au climat, parce que vous subventionnez les énergies fossiles, pour le budget de l'Etat - 20 centimes, c'est 20 milliards d'euros sur l'année, c'est hors de portée du budget de l'Etat - et c'est une erreur diplomatique, vous validez la stratégie économique de l'Arabie saoudite et de la Russie de renchérir le coût du pétrole", a déclaré Bruno Le Maire sur LCI.

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, avait lui-même indiqué peu avant que le gouvernement ne proposerait plus de ristourne pour les prix à la pompe.

"Il n'y aura plus ce mécanisme de ristourne à la pompe, parce qu'il est aveugle et très coûteux pour un résultat pas hyperprobant par rapport à ce qu'on peut faire par ailleurs en mettant la pression sur les acteurs de la filière", a-t-il déclaré mardi au micro d'Europe 1.

D'autres entreprises devraient suivre l'initiative de TotalEnergies

Les distributeurs de carburant doivent se réunir dans la journée avec la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui a confirmé que d'autres entreprises devraient suivre l'initiative de TotalEnergies.

"Aujourd'hui, j'ai des acteurs qui m'ont confirmé qu'ils embraieraient derrière Intermarché, Leclerc et Total", a déclaré Agnès Pannier-Runacher au micro de RMC.

"Je remercie Total et Intermarché de prendre leurs responsabilités et j'attends des autres fournisseurs et distributeurs de carburant d'en faire autant", a-t-elle ajouté.

De son côté, le PDG de Système U, Dominique Schelcher, a indiqué ne pas pouvoir baisser ses prix à la pompe. "Je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas producteur de carburant. Je suis un commerçant, j'achète et je vends (...) J'ai un prix d'achat, je rajoute les taxes, je vais moi-même me retrouver à plus de deux euros sans prendre de marge et je n'ai pas le droit de vendre à perte", a déclaré Dominique Schelcher sur France Inter.

"60% du prix du carburant, ce sont les taxes"

"La clef de la baisse des prix n'est pas chez nous, mais chez les raffineurs et les taxes. 60% du prix du carburant, ce sont les taxes. Mais je sais bien que (le gouvernement) n'a pas les moyens (de baisser les taxes, NDLR) donc la plus grande piste est chez les raffineurs", a déclaré le PDG de Système U.

Dans un contexte d'inflation, TotalEnergies avait instauré le plafonnement du prix de l'essence à 1,99 € le litre pour la première fois en mars.

Où trouver de l'essence à moins de 1,99 € litre ?

Selon TotalEnergies, le plafonnement est effectif ce mardi 12 septembre ans 2 600 de ses stations, sur le SP-95, le SP-98 et le diesel. Il devrait être prolongé et étendu dans ses 3 400 stations.

Pour trouver l'essence la moins chère près de chez vous il est recommandé de consulter la carte du site officiel qui recense les prix de l'essence en France.