Vente de carburant à perte : rendez-vous en décembre pour l'entrée en vigueur, annonce Bruno Le Maire

La vente à perte de carburant a été de nouveau évoquée par Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, ce lundi 18 septembre 2023. Elle entrera en vigueur en décembre.

Le sujet de la vente à perte de carburant a pris un nouveau tournant en cette mi-septembre 2023. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, l'a encore évoqué, ce lundi 18.

Rendez-vous en décembre...

Annoncée ce week-end par la Première ministre Elisabeth Borne, la vente à perte de carburant devrait entrer en vigueur dès le 1er décembre pour une période de six mois, a précisé lundi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. "Cette mesure entrera en vigueur le 1er décembre, elle durera six mois. C'est la proposition que l'on fera aux parlementaires, et ça permettra de trouver, en fonction de ce que les distributeurs peuvent faire, des carburants moins chers en France", a déclaré Bruno Le Maire au micro de France 2.

Il n'a pas donné d'objectif chiffré concernant cette baisse de prix. De son côté, TotalEnergies a prolongé le plafonnement du prix de l'essence à 1,99 euro par litre au-delà de la fin de l'année 2023, satisfaisant à la demande du gouvernement.

... après une étape en octobre

Comme l'indiquent nos confrères du Figaro, une autre étape interviendra en octobre. En effet, c'est dans ce créneau-là que le texte législatif sur cette vente à perte sera étudié à l'Assemblée. Un texte qui sera d'ailleurs inclus dans le projet de loi sur les renégociations commerciales. "Il faut que tout le monde soit engagé dans cette lutte contre l'inflation", a rappelé Bruno Le Maire.

"Baisser davantage les prix"

Élisabeth Borne a annoncé ce week-end dans le Parisien la levée de l'interdiction de vendre à perte pour les distributeurs de carburant dans le but de leur permettre de "baisser davantage les prix". La semaine dernière, le PDG de Système U, Dominique Schelcher, avait indiqué ne pas pouvoir baisser ses prix à la pompe car la loi lui interdisait de vendre du carburant à perte.