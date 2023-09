CARTE. Orages pouvant être violents localement et parfois de la grêle : 80 départements placés en vigilance jaune ce matin

La dégradation orageuse venue d'Espagne devait balayer une partie du Sud-Ouest dans la nuit de lundi à mardi jusqu'à 4 heures. Ce mardi 12 septembre, 80 départements sont placés en vigilance jaune orages dont les 13 de la région Occitanie par Météo France.

Ce mardi 12 septembre, les nuages seront fréquents en Bretagne, en Normandie, Pays de la Loire et sur les Hauts-de-France, mais les averses orageuses se contenteront principalement des régions au nord de la Seine. Les températures, élevées le matin, seront en baisse l’après-midi et à peine de saison.

Ce mardi 12 septembre, 80 départements sont en vigilance jaune orages. Centre Presse Aveyron - Capture d'écran Météo France

Encore très et très chaud de la Lorraine à l'Alsace

Des orages éclateront dès le matin en Centre-Val de Loire, Île-de-France, et Grand-Est, et seront parfois forts sur le bassin parisien. Ils gagneront la Champagne et les Ardennes l’après-midi et pourront donner de la grêle. Il continuera à faire beau et très chaud de la Lorraine à l’Alsace.

Les éclaircies domineront largement en Centre-Val de Loire, Île-de-France, et Grand-Est, et les températures resteront encore très élevées pour la saison de l’Alsace au Lyonnais. Quelques orages sont attendus dans la soirée et la nuit suivante.

Le soleil dominera en PACA et en Corse. Les températures seront estivales.

Ambiance lourde et orageuse en Occitanie

En Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, les nuages sont nombreux dans une ambiance lourde. De belles éclaircies perceront près de l’Atlantique l’après-midi alors que de forts orages éclateront des Pyrénées au Massif central en soirée.